"Fue una locura y pedimos que por favor se suspendiera"

lunes 10 de febrero del 2020

Este fin de semana el ascenso volvió a mostrar la peor cara del fútbol argentino. Corridas, piedrazos y balas de goma fue la postal que terminó suspendiendo el partido entre el "Tambero" y el "Azul".

El club browniano ahora deberá presentar un descargo en las oficinas de la AFA para no tener que presentarse nuevamente en el Estadio Jorge Arin. "A esa cancha no podemos volver porque no tenemos garantías de seguridad, por más que sea a puerta cerradas", advirtieron las autoridades de "Sanma".