Lizy recordó el sacrificio de su mamá para brindarle todo: “¿Qué te hacía incansable?”

En redes sociales, la artista browniana volvió a compartir intimidades de su vida familiar. Mirá su emotivo mensaje.

Lizy Tagliani volvió a recordar a su madre en sus redes sociales. Esta vez, lo hizo a través de un posteo donde abrió su corazón y reflexionó sobre todo el sacrificio que “Tina” hizo por ella.

¿Qué dijo?

Este sábado, la browniana le contó a sus seguidores que haciendo algunos trabajos de jardinería en su casa pensó inevitablemente en su mamá Rosa. “Acabo de correr unas macetas, sacar unos yuyitos y no doy más. Transpiré, me agité, me duele todo y automáticamente pensé, ¿de qué material estabas constituida? ¿Qué te hacía incansable?”, confió.

Junto a una foto donde se las puede ver juntas, Lizy describió a flor de piel: “Te recuerdo caminando hacia el Camino de Cintura con pasos cortos pero rápidos, volteando a la altura del campito, gritando 'vaya adentro y no le abra a nadie'”.

Mientras el reloj se detenía en esta espera, se acordó que cuando su madre regresaba lo primero que hacía era “tirar la cartera y la bolsa con las compras en la cama y poner la pava para el mate”. “El olor a salsa haciéndose mientras sonaba de fondo radio Colonia. Limpiabas la casa, dabas de comer a los gatos y al Terry. Me dejabas salir a jugar, te veía cortando el pasto de al menos dos o tres vecinos, ayudar a alguien a colgarse de la luz jajjaja, eras experta en eso”, ironizó al pensar todo los labores que desarrollaba durante el día.

Y agregó con la sencillez que la caracteriza: “Una comidita para mí y mate para vos. No sé qué pasaría después porque solo recuerdo volver a despertar y ver tu espalda alejarse a tomar el 306 para empezar de nuevo. ¿De qué estabas hecha? Creo que de las ganas de verme crecer. Te amo siempre”.