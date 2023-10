La historia de "Tina", la madre y el pilar fundamental de Lizy Tagliani

“Tina” falleció hace once años y fue el gran motor de la humorista. Su ejemplo de vida la marcó para siempre y le permitió convertirse en quien es hoy. Conocé más.

El Día de la Madre es una de las celebraciones más simbólicas del calendario. Suele ser una gran excusa para festejar con las mujeres que nos dieron la vida o conectar con aquellas que ya no están físicamente entre nosotros. Este es el caso de la querida browniana Lizy Tagliani, quién siempre usa sus redes sociales para recordar a su progenitora como un pilar central en su vida.

Su historia

Rosa Gallardo, también llamada “Tina”, trabajaba como mucama y, pese a que sus ingresos no alcanzaban, hizo todo para que a su hija no le faltara lo esencial. En notas en diferentes medios, Lizy abrió su corazón y le agradeció por el esfuerzo que puso para que ella pudiera ser feliz.

"Con el tiempo descubrí que mi mamá pasaba mucha hambre, para que yo no la pase. Entendí por qué estaba todo el día con el mate", contó en el programa PH y agregó que hasta escuchaba como por las noches la panza de su madre hacía ruido. Sin embargo, todos los sábados, le compraba a la artista un autito y un alfajor.

Además, Gallardo le brindó su apoyo incondicional a Lizy cuando decidió ser una chica trans: le tejía las bikinis de crochet- como utilizaban las modelos de aquella época- y le daba sus consejos para defenderse de aquellos que se burlaban de la conductora. "Ella nunca me cuestionó nada", afirmó.

Un inesperado adiós

"Tina" falleció el 8 de diciembre de 2011, mientras la humorista estaba en una fiesta con amigos. A partir de ese momento y con una carrera en ascenso, ella misma se encargó de compartir publicaciones a corazón abierto sobre sus raíces e infancia.

"Suena el teléfono y de repente todo se paralizó. Yo estaba en el festejo de cumple de Jorge (Ibañez) y de fondo cantaba Cecilia Milone con voz de Libertad Lamarque, tu cantante preferida. Es como si estabas allí despidiéndote, diciéndome: 'no pasa nada, me voy pero todo va a estar bien'", recordó tiempo atrás en un posteo.

Además, en esa oportunidad, indicó: "Acá yo sintiéndote en cada colibrí, en cada mariposa, en cada chapuzón porque amabas el agua. Y cerca de Punta Lara, ese río que te calmaba las angustias cada domingo de verano y que a mí no me gustaba por sus aguas sucias jajaja. Cómo no voy a amar lo simple si vos con nada fuiste millonaria de valores. Te amo siempre, mamá".

Siempre en su corazón

Sin bien hace ya once años que “Tina” partió, Lizy se encarga de revivir su memoria y no se cansa de definirla, una y mil veces, como “su ejemplo de vida”. Según admitió, esto le permite “seguir manteniendo viva sus raíces”.

“Me enseñó que ser mujer es ir al frente siempre, pelear de la manera en que pueda cuando hay algo que cambiar, aunque esté lleno de obstáculos”, expresó en una publicación que realizó el 8 de marzo.