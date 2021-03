Preocupación en Claypole por la lesión de Capaldo a Carballo

Compartir en:

viernes 5 de marzo del 2021

El delantero tuvo que ser reemplazado a los 14 minutos tras la dura infracción del jugador de Boca Juniors. “Tengo la rodilla inflamada. Me van a realizar estudios”, explicó a De Brown. ¿Pueden ser los ligamentos?

El partido entre Claypole y Boca Juniors por Copa Argentina dejó una imagen preocupante en el inicio del encuentro. Si bien el “Tambero” logró jugarle de igual a igual a uno de los equipos más importantes del continente, hoy las dudas pasan por el estado físico de Lucas Carballo.

El “Demonio” fue víctima de una dura infracción de Nicolás Capaldo. A los 8 minutos, el ex Deportivo Paraguayo recibió la pelota por la banda izquierda del ataque, le amagó al de La Pampa y éste le cometió una falta a la altura de la rodilla derecha.

Como consecuencia, tras intentar seguir, tuvo que ser reemplazado por Pasquale antes del cuarto de hora. El delantero de 27 años, fanático del “Xeneize”, se retiró del campo sin poder pisar, con hielo en la zona del golpe y masticando bronca.

Su estado

En principio, la incertidumbre pasa por conocer si los ligamentos fueron afectados. “Me preocupa, pero no pienso en eso. Tengo la rodilla inflamada y me van a realizar estudios porque me cuesta pisar. Tengo que ir al traumatólogo y el sábado me hago la resonancia”, reconoció Carballo, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Desde el cuerpo técnico temen por una lesión que lo tenga mucho tiempo fuera de las canchas. “No es un golpe y nada más. Es en un costado, pero no quiero decir cosas hasta que estén los resultados”, aseguró. Por lo pronto, ya es baja confirmada para el debut en el torneo el próximo lunes frente a Argentino de Merlo.

Disculpas de Capaldo post partido

El lateral de Boca Juniors encaró al atacante ni bien finalizado el duelo en el estadio de Lanús. Intercambiaron palabras en el banco de suplentes y luego también se cruzaron a la salida de los vestuarios.

Allí, el “Xeneize” le regaló su camiseta y se sacaron una selfie. "Me dijo que iba a estar para todo lo que necesite", resaltó a este medio.

Bostero desde la cuna

En las redes sociales, Carballo no oculta su fanatismo por el conjunto de La Ribera. En varias fotos se lo puede observar con la camiseta o buzos de Boca Juniors. Entre ellas, se lo ve de pequeño luciendo los colores junto a una pelota; otra con su padre, y hasta en una imagen está alentando en La Bombonera.

"En lo personal estoy un poco decaído. Sé que podía dar mucho en el partido de ayer, pero sé también que voy a tener revancha. Me quedo tranquilo por todo lo que dejó el grupo", concluyó.