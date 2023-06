Tras ser viral en TikTok, "Poppo" Rigoli lanzó su primera canción

El vecino de Mármol presentó "Silencio", la versión de estudio del fragmento que cantó en el video que tiene más de 2 millones de visualizaciones. "Es un sueño cumplido. Es fabuloso vivir esto", expresó a De Brown. Escuchala.

La vida de Alberto "Poppo" Rigoli, de 51 años, cambió drásticamente en un mes. Tras la viralización de una de sus canciones en TikTok a finales de mayo, el vecino de José Mármol lanzó recientemente su primer sencillo: "Silencio". Ya está disponible en plataformas digitales.

El estreno

Con un estilo del rock de los noventa, la tema se presentó el 20 de junio y cuenta con ya casi 10 mil reproducciones. Se trata de la versión completa y de estudio del fragmento que cantó en el video que lo catapultó a la popularidad en las redes sociales. Este cuenta con más de 2 millones de visualizaciones.

“Tomé el lanzamiento con una expectativa impresionante. La gente está respondiendo muy bien. Los comentarios del público son positivos. Me escribieron de Perú, México, Ecuador, España, Costa Rica, Panamá. Es un sueño cumplido. Es fabuloso vivir esto”, admitió "Poppo" a www.deBrown.com.ar.



“Silencio” fue producido por Flavio Magno y el proceso de grabación se llevó adelante en la ciudad de Pigüé. En esa línea, el vecino de José Mármol afirmó que el resultado final “quedó de la manera pensada”.

Si bien la canción se lanzó recientemente, el artista confesó que la compuso hace 30 años y está inspirada en "vivencias personales". “Todo lo que canto es parte de mi vida. Siempre la disfruté. Cuando llegaba cansado del trabajo, agarraba la guitarra y la hacía", precisó.

Y explicó: “La letra trata de una persona con una vida dura, de muchos conflictos recorridos. Tiene sus tinieblas y oscuridad. Dice que ya está agotado, pero igual sigue para adelante. Al público les llegó la historia”.

¿Cómo sigue?

"Poppo" detalló que en los próximos meses sacarán dos sencillos más: un rock and roll y una balada. No obstante, todavía no hay fecha de lanzamiento debido a que no quieren “ahogar a la gente con todo junto”.

“No nos queremos apurar con las presentaciones en vivo. La idea es que primero conozcan al artista y las canciones, así saben de qué se trata. Si todo va bien, detrás del proyecto hay dos bestias del rock nacional para sumarse”, anticipó el browniano a este medio.

¿Dónde escucharlo?

"Silencio" está disponible en las plataformas de Youtube, Spotify, Apple Music, Deezer, Itunes, Amazon, Pandora y Claro Música, entre otras. Además, podés seguir su carrera a través de su cuenta oficial de Instagram.