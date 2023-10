Imparable: Iodice volvió de la lesión en un gran nivel y ya lleva dos triunfos

El triatleta de Longchamps había sufrido fractura de tibia. Tras la operación, se consagró campeón en Brasil y Rosario. Más información.

Durante los últimos días de 2022, Emmanuel Iodice sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha luego de que un automovilista lo encerrara. El browniano debió pasar por el quirófano y, tras casi ocho meses de recuperación, volvió a competir demostrando un gran nivel.

En la primera oportunidad, el oriundo de Longchamps se presentó en el Iron Man 70.3 de Brasil, donde se consagró campeón. En tanto, el último fin de semana, vio acción en una nueva edición del Half Rosario y nuevamente se subió a lo más alto del podio.

El circuito constó de 1900 metros de nado, 90 kilómetros en bicicleta por la autopista y otros 21 corriendo por la costanera. Si bien más de 200 atletas participaron del evento, ninguno pudo igualar el ritmo que manejó el browniano.

Iodice salió del agua adelante de todos y pedaleó en un ritmo infernal que le permitió sacar ocho minutos de distancia a sus perseguidores. Esto hizo que afrontara el último tramo de la carrera con más tranquilidad y se llevó la victoria con autoridad en Santa Fe.

"Estoy súper contento porque después de la lesión me habían dicho que prácticamente no iba a poder correr más y tengo el mismo rendimiento o mejor que antes. Había buen nivel y gané por una diferencia bastante abultada, eso me da confianza para lo que viene", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El próximo objetivo

Se presentará el 29 de octubre en el Iron Man 70.3 de Buenos Aires. Allí, Iodice buscará otro triunfo para reafirmar su sensacional presente y dejar atrás, de una vez por todas, varios meses de incertidumbre.