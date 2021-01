Una browniana lanzó un servicio de remis solo para mujeres

Compartir en:

jueves 21 de enero del 2021

Se trata de Jorgelina Liersch, vecina de Rafael Calzada. “Fue a una forma de cuidarme a mí y a ellas”, contó a De Brown. Su historia.

“Avisame cuando llegues”, es la clásica frase que las mujeres emplean al despedirse de una amiga. Es que el nivel de violencia que habita hoy las calles, obligo a elevar el nivel de alerta y unirse en pos de protegerse.

Es por eso que Jorgelina Liersch, vecina de Rafael Calzada, decidió lanzar un servicio de remis exclusivo para el público femenino. Como era de esperar, al poco tiempo de publicar su emprendimiento en redes sociales, no paró de recibir consultas desde diferentes partes del AMBA.

“Fue a una forma de cuidarme a mí y obviamente a ellas, que se sientan más seguras”, contó la joven de 29 años en diálogo con www.deBrown.com.ar. Y agregó: “Ojalá lo puedan hacer en otros lados. Creo que es una forma de cuidarnos entre todas”.

Así como es más cómodo para ella trasladar mujeres, quiere transmitir esa misma sensación a sus pasajeras. “Cuando sube la persona, pongo el GPS en altavoz y voy donde me dice el aparato”, indicó.

Detrás de la idea

Todo comenzó a raíz de que el año pasado la browniana estaba desempleada y empezó a realizar este tipo de viajes particulares. Pero, a las pocas semanas, llegó la cuarentena y una vez más se quedó sin trabajo.

Fue así que, junto a otra chica, abrió en mayo una panadería. Sin embargo, lo que ganaba allí no era suficiente para cubrir sus gastos y con el inicio del 2021 decidió volver a ponerse el traje de remisera. “Cada vez que salgo, mi socia se queda en el negocio”, explicó.

Jorgelina trabaja por parte de zona sur. “Adrogué, Mármol, Calzada, Solano, Burzaco, Lomas, hasta Quilmes puedo llegar”, señaló. Las usuarias pueden enviar un WhatsApp al 1165312635 para reservar o solicitar un traslado.

Repercusión

Increíblemente el posteo de la browniana no tuvo solo comentarios positivos. “Muchos hombres me ponían que los discriminaban y que una mujer también me podía robar y es verdad”, advirtió. Igualmente, la joven reafirmó sentirse más segura con este método.

La realidad es que, por su género, las mujeres son víctimas constantes de acoso, abuso sexual y hasta son asesinadas de las maneras más cruentas. Según el último informe de “Ahora que sí nos ven”, se reportaron 217 femicidios en 2020. Una muerte cada 32 horas.