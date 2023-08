Una vecina de Mármol hace videos sobre brujería y es furor en redes sociales

"Popy" está detrás de Colegio Auriga, donde brinda sus conocimientos sobre este mágico mundo. "Decís hechicería y piensan que vas a lastimar a alguien, pero no es así", afirmó la joven a De Brown. Conocé su historia.

Si bien la brujería muchas veces es relacionada con la maldad, una vecina de José Mármol reivindica ese mundo y es furor en las redes sociales. Se trata de Milena España, conocida como “Popy”, quien publica videos tocando temáticas como la astrología, meditación y hechizos.

Sus inicios

La creadora de contenido de 19 años tiene más de 100 mil suscriptores en YouTube y un millón de seguidores en TikTok. En esta última cuenta llamada "Colegio Auriga" enseña, por ejemplo, cómo atraer dinero, hacer crecer el cabello, limpiar el aura o las características de cada signo del zodíaco, entre otras.

“A mi abuela le gustaba leer sobre astrología y aprendí todo desde chica. Me lo inculcaron y tuve interés. Me encanta informarme de estos temas. Estudio constantemente, me abrió mucho la mente. Decís hechicería y piensan que vas a lastimar a alguien, pero no es así”, afirmó a www.deBrown.com.ar.

Este amor nacido en su niñez lo combinó con su otra pasión: realizar videos. Popy contó que ya a los 7 años se “grababa con una tablet y subía cosas de videojuegos a Youtube”. Sin embargo, cambió de contenido y, con el paso del tiempo, abrió su canal principal en el 2016: @PopyYT.



En ese contexto, la vecina de José Mármol explicó: “Primero eran más cosas de Harry Potter, pero después me lo empecé a tomar en serio. Ahora publico sobre los dioses nórdicos, griegos y más”. Gracias a su constancia y a que en 2020 empezó a subir sus piezas audiovisuales a Tik Tok, su comunidad creció desmesuradamente.

“Me impresionó mucho en un principio. Es algo muy grande y no caigo en cuenta a veces. Me llegan mensajes diciendo que les mejoré el día o los ayude con lo que publico. Me hace sentir feliz y bien colaborar con otros”, enfatizó.

El futuro

Si bien ya está relacionada con el mundo audiovisual, la browniana tiene el foco puesto en su próximo objetivo: el cine. Ya incursionó en reiteradas ocasiones en la creación de cortometrajes que están en YouTube, los cuales escribió, produjo y grabó.

"Quería estudiar eso, pero me rechazaron en el ingreso. Eso no me detuvo. Mi meta es llegar a alguna plataforma, televisión o cine y poder hacer una película relacionada a la magia”, anticipó Popy a este medio.