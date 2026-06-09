A completar el álbum: realizarán un intercambio de figuritas del Mundial en Adrogué

La actividad será libre y gratuita para toda la comunidad. ¿Cuándo y dónde?

Con el Mundial cada vez más cerca, Adrogué será escenario de un nuevo encuentro de intercambio de figuritas. La propuesta busca reunir a chicos y grandes para que puedan conseguir las que les faltan y dar un paso más hacia el objetivo de completar el álbum.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará a cabo este sábado, 13 de junio, entre las 15 y las 18:30 hs. Tendrá como escenario a la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La actividad será libre y gratuita para toda la comunidad.

En ese marco, desde la Comuna invitaron a los vecinos a acercarse con sus figuritas repetidas para intercambiarlas y encontrar las que todavía les faltan, en una jornada que combinará la pasión por el fútbol con un lugar de encuentro y camaradería.

“Un espacio para completar el álbum, conocer otros coleccionistas y compartir la pasión mundialista”, afirmaron.

Sobre la propuesta

Es organizada por la Comuna, a través de Descubrí Brown y el Instituto Municipal de las Culturas. Durante las última semanas, ya se realizó este tipo de encuentros.