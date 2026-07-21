Trivias al estilo TV, juegos de crímenes y té con personajes: llegó Enigmax a Adrogué

Entre sus principales propuestas se encuentra el caso "¿Quién asesinó a Beatriz?". Agregaran próximamente una sala de escape. Hay descuentos para los lectores de De Brown. Conocé todo la grilla completa.

Las experiencias inmersivas ya tienen su lugar en Adrogué. Enigmax inauguró un nuevo espacio en Boulevard Shopping con una propuesta que combina juegos interactivos, teatro participativo y espectáculos para todas las edades. Además, durante las vacaciones de invierno sumará una programación especial.

¿Cómo es?

Se ubica en el primer piso del complejo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13298. Cuenta con tres salas temáticas donde el público deja de ser un simple espectador para convertirse en protagonista de cada historia. La grilla incluye actividades inmersivas, obras con participación activa y un ciclo de trivias inspirado en los tradicionales programas de televisión.

Entre las principales propuestas se encuentra "¿Quién asesinó a Beatriz?". Los participantes deberán asumir el rol de detectives, recorrer distintos escenarios, resolver misterios e interrogar a los sospechosos para descubrir al responsable del crimen, mientras actores guían el desarrollo del juego.

Otro de los atractivos es "La Pregunta X", una trivia que recrea el clima de un programa de televisión. Los participantes compiten respondiendo preguntas. Hay de distintas temáticas: películas y series, cultura general, Los Simpson y Harry Potter son algunas de ellas. Próximamente también se sumará una edición inspirada en la serie Friends. Además, una de las salas está vidriada hacia el patio de comidas, lo que permite que quienes estén allí también puedan seguir el desarrollo del juego.

"Todo el tiempo jugamos a romper la cuarta pared y a invitar a este nuevo tipo de teatro. La idea es trasladar lo que se vive en Capital; somos lomenses y decidimos invertir acá", destacó Sebastián, uno de los dueños de Enigmax, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En vacaciones de invierno

Abrirá una nueva sala con capacidad para 100 personas, donde ofrecerá una experiencia inmersiva de 90 minutos que incluirá merienda, encuentro con personajes- como princesas, superhéroes, Mickey y su pandilla- , maquillaje, juegos y bailes. También sumarán próximamente una sala de escape.

Asimismo, Enigmax ampliará su propuesta con shows de magia, burbujas y circo, talleres de manualidades para crear máscaras de superhéroes y varitas de Harry Potter. Se sumarán a las obras clásicas El Mago de Oz y Alicia.

¿Cómo ser parte?

La programación completa, con días y horarios, está disponible en la web de Enigmax. Podés ingresar y adquirir tus entradas haciendo clic aquí. El espacio contará con promociones especiales, entre ellas la posibilidad de asistir a una segunda función el mismo día con la compra de una entrada. También un 15% de descuento para aquellos que muestren esta nota en la boletería.