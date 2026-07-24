Cayó el líder de una banda narco en Calzada: estaba prófugo hace cinco años

Lo rastrearon por el registro de los posibles viajes en transporte público. Vivía junto a su pareja e hijo en la localidad. Conocé más.

Tras una intensa investigación, la Policía Federal capturó en Rafael Calzada a un integrante de una peligrosa banda narco. Pesaba sobre él una orden de captura activa por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego.

¿Cómo fue?

La causa comenzó en noviembre del 2021, cuando en un operativo arrestaron a la mayoría de los integrantes de la organización. La misma se encargaba de la venta de drogas y el acopio ilegal de armas de fuego y municiones en la zona sur del Conurbano.

En este escenario, uno de los más importantes miembros de la banda no fue hallado y quedó como prófugo de la Justicia. Ante ello, a mediados de julio de este año, se profundizó la investigación.

La misma incluyó tareas de campo y análisis de datos, las cuales abarcaron el registro de los posibles viajes en transporte público. A raíz de esto, se detectó que el implicado se desplazaba por Rafael Calzada. Asimismo, se logró establecer que se encontraría conviviendo junto a su pareja e hijo, en una vivienda de la zona.

La captura

Lo oficiales montaron un discreto operativo en las inmediaciones de la casa. Luego de identificarlo, procedieron a aprehenderlo en la vía pública. Fue en la calle El Tordo al 2300.

Finalmente, el detenido, de 25 años, quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “Tenencia, portación ilegal armas y explosivos”. Interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora.