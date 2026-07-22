Tagliafico y Calvagni: ella le habló por Facebook, se enamoraron y se casaron tras el Mundial

El oriundo de Rafael Calzada y su esposa están juntos desde el 2014, cuando el campeón del mundo daba sus primeros pasos profesionales. Conocé cómo comenzó.

Doce años de amor, un mensaje por Facebook y una historia que atravesó el ascenso, Europa y hasta una consagración mundial. Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni construyeron una relación que fue fortaleciéndose con cada desafío y cada logro compartido.

¿Cómo nació el amor?

Todo comenzó en 2014, cuando el oriundo de Rafael Calzada jugaba en Banfield, en la B Nacional. Fue su actual esposa quien dio el primer paso: después de que le dijeron que el defensor era lindo y se lo mostraron en Google, lo encontró en Facebook y le envió una solicitud de amistad.

Unos días después, él la aceptó. Sin perder tiempo, ella le escribió un simple "Hola, ¿cómo andás?". Ese mensaje dio inicio a largas conversaciones que, con el tiempo, se transformaron en una historia de amor.

Desde ese momento, Caro acompañó a Tagliafico en cada etapa de su carrera futbolística. Incluso, recorrió distintas canchas del ascenso para alentarlo mientras daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

En 2015, la relación atravesó su primer gran desafío. Existía la posibilidad de que el defensor fuera transferido a Europa, pero los estudios de ella hacían difícil una mudanza y el futuro de la pareja podía quedar como una incógnita. Finalmente, no se hizo el pase por motivos de los clubes y el browniano firmó con Independiente.

La primera vivienda del futbolista fue un monoambiente en Adrogué. Caro, vecina de Monte Grande, todavía no vivía allí de manera permanente ya que estudiaba arquitectura y jugaba al hockey en su ciudad, por lo que iba y venía.

Cuando Tagliafico llegó al club de Avellaneda, dieron un paso más en la relación y se mudaron juntos a una casa en Lomas de Zamora. Desde entonces, nunca más se separaron.

En 2018, el gran salto profesional los llevó a Europa. El defensor fue transferido al Ajax y ambos comenzaron una nueva vida en el Viejo Continente. Actualmente, están instalados desde hace años en Lyon.

El matrimonio

La propuesta de casamiento estuvo marcada por un cambio de planes. Antes de la Copa América 2021, la pareja viajó a Dubái por vacaciones y tenían previsto ir a Maldivas, donde Tagliafico pensaba hacer la gran pregunta.

Sin embargo, por cuestiones climáticas, cancelaron esa visita. Como era el destino soñado de Caro, decidieron postergarlo para disfrutarlo en mejores condiciones.

Tagliafico se fue a Brasil a disputar la Copa América, donde la Selección Argentina alzaría el primer trofeo con Lionel Messi. Durante todo ese tiempo, el anillo permaneció escondido en la casa de la pareja dentro de unos botines.

Tras conquistar la competencia continental, finalmente viajaron a Maldivas. En el hotel organizaron una sorpresa: la llevaron con los ojos vendados hasta la playa y, al quitarse la venda, encontró al defensor arrodillado frente a un escenario preparado al atardecer.

La pareja se casó por civil en 2021. No obstante, la gran celebración se realizó el 27 de diciembre de 2022. La fecha tuvo un significado especial, ya que Tagliafico se había consagrado campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar unos días antes.

Mientras disputaba el Mundial, además de enfocarse en cada partido, la pareja seguía ultimando detalles del casamiento. Incluso, ya tenían preparado un cotillón con banderas argentinas, camisetas, copas y otros elementos para celebrar si lograba el título.

Cada triunfo alimentaba la ilusión de levantar la Copa del Mundo y también hacía crecer la expectativa por la fiesta que los esperaba pocos días después, coronando un año inolvidable para ambos.