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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2762
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SOCIEDAD
jueves 23 de julio de 2026

Chicos de Burzaco fueron al cine por primera vez


Alumnos de la Escuela Primaria N°19 vieron Toy Story 5 gratis en Cinema Adrogué. Fueron invitados por la ONG Compromiso Ciudadano y el Boulevard Shopping.

Una jornada muy especial vivieron decenas de estudiantes de la Escuela Primaria N°19 de Burzaco, en la que muchos de ellos cumplieron el sueño de ir al cine por primera vez.

¿Cómo fue?

Por una iniciativa en conjunto entre la ONG Compromiso Ciudadano y el Boulevard Shopping, fueron a Cinema Adrogué para ver Toy Story 5, la última entrega de una de las franquicias más queridas y famosas del mundo.

La película elegida no fue al azar, ya que los alumnos, de sexto año, trabajan en un proyecto sobre los peligros del excesivo uso de las pantallas y la tecnología en niños y adolescentes. En la película, Jessie, Buzz, Woody y compañía tienen como némesis a una tablet.

Cumpliendo sueños

Compromiso Ciudadano y Boulevard Shopping llevan niños y adolescentes al cine desde hace más de 10 años.

El trabajo social y solidario que realizan en la comunidad logró que miles de jóvenes de distintas instituciones vivan la experiencia de una sala cinematográfica.

Para más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 1150442625.

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