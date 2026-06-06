Ante el puntero, San Martín quiere seguir de racha y dar otro paso hacia la pelea grande

Visitará hoy, sábado 6 de junio, a Excursionistas. ¿Cómo llegan?

San Martín de Burzaco atraviesa su mejor momento de la temporada y se ilusiona con meterse en la pelea por los primeros puestos. Tras bajar a Arsenal de la cima del torneo, afrontará otro exigente desafío frente a Excursionistas, el nuevo puntero de la Primera B.

En marco de la 19° fecha, el encuentro se llevará a adelante hoy, sábado 6 de junio, a partir de las 15:30 hs. Tendrá como escenario el estadio Coliseo del Bajo Belgrano y contará con el arbitraje de Nicolás Mastroieni.

¿Cómo llegan?

El “Azul” acumula tres victorias consecutivas: 1-0 ante Argentino de Merlo, 2-1 frente a Sportivo Italiano y el reciente 2-0 sobre Arsenal. Esta racha positiva le permitió alcanzar los 28 puntos, escalar hasta la 8° posición y ubicarse en zona de Reducido.

Para sostener su gran presente, San Martín tendrá una dura prueba fuera de casa, una condición en la que mostró su mejor versión durante el campeonato: obtuvo 17 de sus unidades en condición de visitante.

Del otro lado estará Excursionistas, que aprovechó la derrota de Arsenal en Burzaco y, tras imponerse 2-0 a Villa San Carlos, se convirtió en el nuevo líder. Suma 35 puntos y llega en un gran momento, con cinco partidos sin derrotas, producto de tres victorias y dos empates.