Brown busca su segundo triunfo en fila para alejarse más de la zona de abajo

Recibirá hoy, sábado 6 de junio, a Comunicaciones. ¿A qué hora?

Tras reencontrarse con la victoria, Brown de Adrogué busca dejar atrás definitivamente la racha negativa y consolidar su recuperación. Con ese objetivo, intentará hacerse fuerte ante Comunicaciones para alejarse más de la zona baja y acortar la distancia con el Reducido.

El duelo, correspondiente a la 19° fecha de la Primera B, se llevará a cabo hoy, sábado 6 de junio, en el estadio Lorenzo Arandilla. Se pondrá en marcha a las 15 hs, bajo el arbitraje de Jonathan Barrios.

¿Cómo vienen?

El “Tricolor” llega entonado tras vencer 1-0 a Dock Sud, un resultado que le permitió cortar una racha de tres derrotas en fila y cinco partidos sin victorias. Además, logró tomar algo de aire en la lucha por la permanencia: suma 18 puntos y mantiene una ventaja de cuatro sobre la zona de descenso.

Por otro lado, Comunicaciones cayó 1-0 frente a Armenio en la fecha pasada y puso fin a una serie de seis encuentros sin caídas. El “Cartero”, sin embargo, continúa en la pelea por ingresar al Reducido, debido a que acumula 26 unidades y se encuentra a sólo dos de los puestos de clasificación.