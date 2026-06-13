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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2721
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DEPORTES
sábado 13 de junio de 2026

Brown busca una victoria para alejarse del fondo de la tabla


Visitará hoy, sábado 13 de junio, a Defensores Unidos. La previa.

Brown de Adrogué transita su peor momento en la temporada: ganó uno de sus últimos siete partidos y esa irregularidad lo hizo caer en la tabla de posiciones. Por eso, necesita con urgencia una victoria que le permita tomar aire y comenzar a alejarse de la zona de descenso.

Con ese objetivo, visitará hoy, sábado 13 de junio, a Defensores Unidos por la 20° fecha del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15:30 hs, con arbitraje de Julián Jerez.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Adrogué venía de derrotar 1-0 a Dock Sud como visitante, resultado que alimentó la ilusión de iniciar una recuperación. Sin embargo, en su última presentación no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo 2-1 ante Comunicaciones tras cometer dos errores en el tramo final del encuentro.

Así, Brown se ubica en la 20° posición con 18 puntos, sólo por encima de los equipos que hoy ocupan la zona de descenso. Le lleva tres a Villa San Carlos y diez a Ituzaingó, por lo que necesita ajustar detalles y empezar a sumar con mayor regularidad.

Defensores Unidos llega golpeado tras ser goleado 3-0 por Armenio, lo cual lo alejó de los puestos de Reducido. Con una campaña irregularidad, producto de cinco triunfos, siete empates y misma cantidad de derrotas, acumula 22 puntos y está 17° en la tabla.

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