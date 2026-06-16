Brown rescató un punto en el cierre, San Martín perdió en Burzaco y Claypole volvió a la victoria

El "Tricolor" igualó 1-1 con Defensores Unidos, el "Azul" fue superado 2-0 por Villa Dálmine y el "Tambero" derrotó 2-1 a Muñiz. Los partidos.

Los clubes del distrito no detienen su calendario por el Mundial y volvieron a tener un fin de semana cargado de fútbol. Brown de Adrogué empató 1-1 con Defensores Unidos, mientras que San Martín de Burzaco cayó 2-0 con Villa Dálmine. Claypole, en tanto, volvió a la victoria: fue 2-1 ante Muñiz.

Sumó en el final

El “Tricolor” necesitaba una victoria para alejarse de los últimos puestos de la tabla. Aunque hizo méritos para quedarse con los tres puntos, rescató un empate en la última jugada del encuentro.

El conjunto browniano se mostró mejor en la etapa inicial. Dominó la posesión de la pelota y generó las situaciones más claras de peligro, aunque le faltó precisión en los metros finales para abrir el marcador.

La primera aproximación llegó a través de Víctor Galeano, quien sacó un potente zurdazo que pasó muy cerca del palo. Más tarde, Alexis Castaño probó desde larga distancia, pero su remate fue controlado sin inconvenientes por el arquero local.

En el complemento, CADU equilibró el desarrollo del juego y aprovechó un error defensivo para ponerse en ventaja. A los 55 minutos, Brian Guerrero intentó pasarle la pelota de cabeza a Sebastián Giovini, pero quedó corto y Santiago Patroni interceptó la acción, lo eludió y definió para el 1-0.

Obligado por el resultado, Brown adelantó sus líneas en busca de la igualdad y dispuso de varias oportunidades claras. Sin embargo, se encontró con una destacada actuación del arquero. Jorge Vivaldo movió el banco de suplentes en busca de variantes ofensivas.

Cuando la derrota parecía inevitable, el “Tricolor” encontró el empate en tiempo de descuento. Jonatan Bogado envió un centro al área y, desde el punto penal, Lucas Galván conectó la pelota con un derechazo para decretar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el conjunto de Adrogué alcanzó los 19 puntos y está en la 20° posición, sólo por encima de Villa San Carlos e Ituzaingó. En la próxima fecha, recibirá a Argentino de Quilmes.

Cayó en el Boga

Tras la derrota frente al líder del campeonato, San Martín buscaba recuperarse ante su gente contra otro de los protagonistas del torneo. Sin embargo, no logró imponer condiciones y cayó por 2-0 ante Villa Dálmine, resultado que lo sacó de la zona de Reducido.

El “Azul” tuvo un buen comienzo, intentando generar peligro por las bandas y con Rodrigo Velázquez como principal carta ofensiva. No obstante, el “Viola” fue creciendo, se mostró ordenado y encontró claridad en los últimos metros para adueñarse del desarrollo del juego.

Las primeras aproximaciones fueron para el conjunto local, con remates de Velázquez y Ariel Lazarev que no encontraron dirección de arco. La respuesta de la visita llegó mediante una media vuelta de Luciano Brandán que pasó muy cerca del poste derecho.

La apertura del marcador ocurrió a los 31 minutos. Mauro Morales realizó una destacada acción individual dentro del área y definió con precisión para vencer a Maximiliano Gagliardo y establecer el 1-0.

En el complemento, San Martín intentó adelantar sus líneas en busca de la igualdad, pero se encontró con grandes respuestas del arquero visitante. Con la ventaja a su favor, Villa Dálmine manejó los tiempos del partido y realizó buenos circuitos de pases para controlar el trámite.

El panorama se complicó más para el conjunto browniano a los 81 minutos, cuando Rodrigo González vio la tarjeta roja. Con un hombre más, la visita sentenció el encuentro: tras un remate de Gonzalo Torres y un rebote de Gagliardo, Valentín Carlucci apareció para empujar la pelota y decretar el 2-0 definitivo.

De esta manera, el “Azul” se mantuvo en 28 unidades y bajó a la 10° colocación, quedando a dos puntos del Reducido. En la próxima fecha, visitará a UAI Urquiza.

Festejó en casa

Y un día volvió a ganar. Después de seis partidos sin sumar de a tres, Claypole se hizo fuerte en el Capocasa, revirtió el resultado y se reencontró con la victoria. De esta manera, se acercó nuevamente a los puestos de Reducido.

La tarde comenzó cuesta arriba para el “Tambero”, ya que la visita logró ponerse en ventaja a los 29 minutos. Tras un remate defectuoso de Gonzalo Villafañe, la pelota le quedó a Iván Bazán, que definió con precisión ante la salida de Joaquín Cabrera para establecer el 1-0.

El conjunto browniano reaccionó en el complemento y encontró rápidamente la igualdad. A los 49 minutos, el goleador Leonel Llodrá recibió un pase filtrado y definió por debajo del arquero para marcar el 1-1.

El envión anímico de Claypole continuó inmediatamente después. Un minuto más tarde, Axel Paiva ingresó al área y envió un centro que pegó en la mano de un defensor. El árbitro sancionó penal sin dudar. Tomás Luján se hizo cargo de la ejecución, pero Agustín De Biase adivinó la intención y evitó el segundo gol local.

El encuentro estaba llegando a su final y todo indicaba que terminaría en empate. Sin embargo, el “Tambero” lo dio vuelta a los 90. Tras una serie de rebotes dentro del área, la pelota le quedó a Rodrigo Campanelli y la envió al fondo de la red.

De esta manera, alcanzó los 20 puntos y trepó a la 9° colocación de la Zona B, a dos unidades de la zona de Reducido. En la próxima fecha, se medirá con Cañuelas.