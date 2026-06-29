Brown volvió a la victoria en el Arandilla y San Martín sumó un valioso punto de visitante

El “Tricolor” venció 2-0 a Flandria y el “Azul” empató 0-0 con Real Pilar. Los partidos.

Los clubes del distrito que militan en la Primera B pusieron en marcha este fin de semana su participación en la segunda rueda del campeonato. Brown de Adrogué derrotó 2-0 a Flandria; mientras que San Martín de Burzaco igualó sin goles frente a Real Pilar.

Volvió a sonreír

Luego de una primera rueda para el olvido, el "Tricolor" inició la parte final de la temporada con una valiosa victoria. El triunfo le permitió tomar aire en la lucha por la permanencia y cortar una racha de cuatro partidos sin ganar en el estadio Lorenzo Arandilla.

En un duelo directo entre dos equipos que buscan escapar de los últimos puestos, la primera mitad fue pareja y con escasas emociones. Brown intentó ser protagonista, aunque le faltó profundidad en los metros finales y no logró generar situaciones claras de peligro.

El complemento fue muy distinto. El conjunto de Adrogué adelantó sus líneas, incrementó la intensidad y comenzó a llegar con frecuencia al arco defendido por Carlos Morel, quien terminó siendo una de las figuras del encuentro.

La insistencia tuvo su recompensa a los 61 minutos. Tras un tiro de esquina, Bruno Báez se impuso en la altura y conectó un cabezazo para abrir el marcador. Obligado por el resultado, Flandria movió el banco de suplentes en busca del empate.

Sin embargo, la ilusión se le terminó en tiempo de descuento. A los 92 minutos, Víctor Galeano realizó una gran acción individual por la derecha y envió un centro atrás para Alexis Castaño, quien controló la pelota y definió con un potente zurdazo para el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Brown llegó a los 22 puntos y, aunque continúa en la 20° posición, logró sacar cuatro de ventaja sobre la zona de descenso. En la próxima fecha, visitará a Armenio.

Se trajo algo

San Martín comenzó la segunda rueda con la necesidad de volver al triunfo para cortar una racha de tres sin hacerlo y escalar a la zona de Reducido. Si bien estuvo cerca de quedarse con la victoria como visitante, terminó sumando una unidad valiosa ante un rival directo.

La primera mitad fue equilibrada y con escasas situaciones de peligro. El "Azul" intentó llegar a partir de la posesión de la pelota y del juego asociado, aunque le faltó profundidad para inquietar el arco rival.

Asimismo, el conjunto browniano se mostró sólido en defensa para contener los ataques de Real Pilar, que tuvo la ocasión más clara de la etapa inicial con un remate de Mathías Crocco al primer palo. Sin embargo, Maximiliano Gagliardo respondió con una buena intervención.

La gran polémica de la tarde llegó a los 56 minutos. Tras un rebote corto del arquero, Braian Chávez marcó lo que era el 1-0. No obstante, el juez de línea levantó la bandera y anuló el festejo, en una acción que dejó muchas dudas y fue protestada por la visita.

Con pocas situaciones de peligro, el encuentro terminó igualado sin goles. De esta manera, San Martín llegó a los 30 puntos y quedó a una unidad de los puestos de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Liniers en Burzaco.