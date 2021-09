Burzaco: fue la primera maestra de una escuela y hoy es la directora

Compartir en:

sábado 11 de septiembre del 2021

Se trata de Alejandra Canelas, quien se desempeña como docente hace más de 30 años. “Me apasiona la alfabetización. Siempre me emociona ver como un nene comienza a progresar”, confesó a De Brown. Leé más.

Hoy, 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en Argentina. Entre las historias de amor y pasión por esta profesión se encuentra la de Alejandra Canelas, vecina de Burzaco. Formó parte de la fundación de la Escuela Evangélica Argentina de la localidad browniana mencionada. Actualmente es su directora.

Su camino

Desde pequeña, su vocación por la carrera estaba a simple vista. En las tardes de juegos con sus primos, los protagonistas eran los pizarrones y las tizas, propiedad de su tía docente y herramientas principales en la educación.

"Me apasiona la alfabetización. Empezar a hacer que los chicos aprendan a leer y escribir es de toda la escuela primaria es lo que más me motiva. Siempre me emociona ver como un nene comienza a progresar”, confesó la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Fue así que cuando apenas terminó el secundario comenzó a estudiar en el ISFD y T N°18 de Banfield. Inició su experiencia laboral en un establecimiento estatal. Sin embargo, un año después empezaría a trabajar en lo que hasta el día de hoy es su segundo hogar.

Piedra Fundacional

Alejandra fue la primera maestra de la Escuela Evangélica Argentina de Burzaco. “En la iglesia a la cual pertenecía queríamos trabajar con la educación porque esta se había formado con un grupo de niños. Eso motivo a que pensaran en educar a los chicos, entendiendo que era lo que mejor podíamos dejarles”, relató.

La browniana formó parte de la gestación de este proyecto, de cual está a cargo hace 22 años. “Trabajé a la par con mi directora, que fue quien verdaderamente preparó la escuela, la fundó, puso los cimientos. La acompañé mucho a ella. Juntos comenzamos a trabajar en el nivel primario. Después de unos, ella tuvo que dejar y me propusieron seguir”, explicó.

Pandemia

Como a todos los docentes, debió incluir la palabra zoom a su vocabulario habitual y hacer un enorme esfuerzo planificar nuevas estrategias de enseñanza. Opina que esta experiencia dejó la moraleja de que no se pueden reemplazar las aulas ni el vínculo en vivo entre el docente y el alumno.

“Cuando empezó la presencialidad, un nene de segundo grado me preguntó si se iba a poder sentar con otro nene. Estaba con una emoción. Uno estaba pensando en tantas otras cosas y él lo único que estaba pensando era eso”, contó a este medio.

Canelas tiene 54 años ya lleva más de tres décadas en el sistema educativo y no se imagina haber elegido otro camino. “La docencia es central en mi vida. Lo tomo como un don que Dios me dio y me eligió para hacer esta tarea”, concluyó.