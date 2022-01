Clasificó al Mundial de Danza en España y la empresa Despegar le trunca su viaje

Compartir en:

viernes 7 de enero del 2022

Es de Longchamps y necesita cambiar la fecha de su vuelo para representar al país. “Solo pido que me dejen ir a competir”, aseguró a De Brown. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la difusión del caso.

La bailarina de Longchamps Carla Amenedo vive horas angustiantes. El año pasado obtuvo el primer lugar en el Dance World Cup Latin America. Esto le permitió ganarse su lugar en el Mundial que se disputará en España. Sin embargo, la empresa Despegar trunca su sueño de viajar.

¿Por qué?

La compañía no le permite modificar la fecha de un ticket que adquirió hace tres años, también para competir internacionalmente. Sorpresivamente, ese torneo se suspendió por la emergencia sanitaria de Coronavirus.

“Clasifiqué para representar a la Argentina también en 2019. Fue ahí cuando saqué mi vuelo para viajar en 2020. Cuando pasó la pandemia, me abrieron el pasaje hasta el día de hoy. Este año me volví a presentar en el torneo y salí primera. Mi vuelo ya lo tengo pago y habilitado, sólo necesito reprogramar la fecha”, contó la browniana, en diálogo con www.deBrown.com.ar

¿Cómo fue todo?

Carla debe presentarse en el Mundial de San Sebastián, España. El torneo se llevará adelante del 24 de junio al 2 de julio. Su día de competición será el 27.

“Si vos no modificas ni la ruta ni categoría, no tenés que pagar nada. Cambiar el día es sin costo. Yo ahora quiero viajar el 17 de junio para llegar tranquila, porque mi fecha original era otra. La planteé mi situación a Despegar, pero me dicen que no hay asiento, que está sujeto a disponibilidad y que tengo que pagar 200 mil pesos más para tener un lugar”, contó la joven de 23 años.

Y agregó: “Me están estafando y mintiendo porque me dicen que no hay vuelos del 8 al 27 de junio, salvo que abone ese monto. Le dije que probemos otra fecha, pero tampoco. Recién puedo subirme a un avión sin pagar nada el 28 de ese mes, pero ahí el mundial está terminando y no puedo participar”.

Desde la empresa la única respuesta que le brindan es que llame a diario hasta el 18 de enero, fecha límite para reprogramar su viaje. Así podrán informarle si se liberó algún asiento a último momento.

“Solo pido que me dejen ir a competir. Les dije que me voy a representar a mi Municipio, a mi país y que tenía todo para presentarles, pero no les importó. Es una vergüenza. Pagar un asiento me sale más que comprar un boleto que, de hecho, ya pagué en 2019. Además, todos sabemos que no nos ayuda nadie, todo sale de nuestro bolsillo: la estadía, las inscripciones”, resaltó.

Sobre Carla

Baila desde los 5 años y participó en múltiples competencias. En el marco del Dance World Cup, clasificó en el 2019 como coreógrafa. El viaje lo iba a realizar con su grupo de alumnas, pero se canceló por la pandemia. Ya en el 2021 se presentó como solista y salió primera de Latinoamérica. El evento fue en el teatro Niní Marshall de Tigre.

“Realmente es un esfuerzo enorme el que hay detrás de todo. Por eso, es una vergüenza lo que Despegar está haciendo conmigo”, aseguró. Pese a ello, la joven browniana continúa luchando por hacer escuchar su reclamo. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la difusión del caso.