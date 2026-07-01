Claypole arrancó la segunda rueda con una derrota ante el nuevo puntero

El "Tambero" cayó 2-0 ante Cañuelas en el Capocasa. El partido.

Claypole puso en marcha su actuación en la segunda vuelta del campeonato con un traspié. En el marco de la 17° fecha de la Primera C, perdió 2-0 frente a Cañuelas y profundizó su delicado presente: sólo ganó una de sus últimas ocho presentaciones.

El “Tambero” apuntaba a mantenerse en la senda de la victoria tras superar a Muñiz y seguir escalando posiciones. No obstante, la visita fue efectiva en el tramo final del encuentro, se quedó con los tres puntos y se convirtió en el nuevo líder de la Zona B.

El partido

La tarde comenzó convulsionada en el estadio Vicente Rodolfo Capocasa. Cañuelas se quedó con uno menos a los 21 minutos, cuando Thiago González Roca fue a disputar una pelota dividida, llegó con la plancha alta y vio la tarjeta roja directa.

Sin embargo, la ventaja numérica le duró poco al local. En la jugada siguiente, Tiziano Ramos, que había sido amonestado por protestar en la acción anterior, cometió una dura falta en la mitad de la cancha, recibió la segunda amarilla y también dejó a su equipo con diez futbolistas.

Con ambos en igualdad de condiciones, el primer tiempo fue muy disputado. Claypole generó las situaciones más clara; mientras que Cañuelas apostó por la posesión y el juego directo, aunque sin lograr inquietar demasiado el arco rival.

Estéfano Francesconi fue una de las figuras de la primera etapa con una doble atajada clave. Primero contuvo un remate a quemarropa de Axel Paiva y, en el rebote, reaccionó de gran manera para desviar un potente disparo de Federico Cruz.

Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, Cañuelas encontró la diferencia a los 78. Tras un pase filtrado, Agustín Coali envió un centro bajo al medio y Javier Arias solo tuvo que empujar la pelota para abrir el marcador.

Tres minutos después, la visita liquidó el encuentro. Diego Aguirre recibió dentro del área, abrió el pie y definió de primera para vencer a Joaquín Cabrera y sellar el 2-0 definitivo.

¿Cómo quedó?

Con este resultado, Claypole se mantiene con 20 puntos y ocupa la novena posición de la Zona B, a cuatro unidades de los puestos de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Atlas en busca de volver al triunfo.