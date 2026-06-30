Claypole quiere arrancar la segunda vuelta con el pie derecho

Recibirá hoy, martes 30 de junio, a Cañuelas. La previa aquí.

Luego de más de dos semanas para recuperar energías y ajustar detalles, Claypole vuelve al ruedo y pone en marcha su segunda vuelta del torneo. Tras un primer semestre irregular, buscará cambiar la imagen y meterse de lleno en la pelea por la Zona B.

En marco de la 17° fecha de la Primera C, recibirá hoy, martes 30 de junio, a Cañuelas en el Rodolfo Vicente Capocasa. Será desde las 15 hs. La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en la primera jornada del actual torneo, cuando el “Rojo” se impuso 2-1.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de derrotar 2-1 a Muñiz en su última presentación de la primera vuelta. Además de cerrar esa etapa con una sonrisa, logró cortar una racha de seis partidos sin triunfos (cuatro derrotas y dos empates). Con ese resultado, alcanzó los 20 puntos y quedó bien posicionado en la Zona B: se ubicó a dos del Reducido y a nueve del líder Luján.

Cañuelas, por su parte, llega como uno de los animadores del grupo. Se encuentra en la tercera posición con 26 unidades y atraviesa un buen momento, ya que acumula cinco encuentros sin derrotas (tres victorias y dos igualdades).