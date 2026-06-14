Claypole quiere volver a la victoria en el Capocasa: lleva seis partidos sin ganar

Recibirá hoy, domingo 14 de junio, a Muñiz. La previa aquí.

Claypole atraviesa su peor momento de la temporada: acumula seis partidos sin victorias y se alejó de los primeros puestos de la tabla. En este contexto, recibirá a Muñiz en un duelo clave para intentar volver a la senda del triunfo.

Por la 16° fecha de la Primera C, el encuentro se llevará a cabo hoy, domingo 14 de junio, en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. Se pondrá en marcha a las 15:30 hs y contará con el arbitraje de Gonzalo Correa.

¿Cómo llegan?

Luego de una racha de seis partidos invicto que lo había metido de lleno en la pelea de la Zona B, el “Tambero” cayó en un bajón futbolístico del que no logra recuperarse. Lleva seis duelos sin ganar, con un saldo de cuatro derrotas y dos empates.

La caída 1-0 frente a Deportivo Español en la fecha pasada lo dejó con 17 puntos y lo bajó a la 10° posición. Sin embargo, pese al mal momento, se mantiene a tiro: está a solo dos del Reducido y a nueve del líder.

Muñiz, por su parte, llega entonado tras golear 4-0 a Central Ballester. No obstante, su campaña es irregular y, con 13 puntos, está a dos del último. Todavía no pudo ganar fuera de casa en la temporada, ya que registra cinco empates y dos derrotas en condición de visitante.