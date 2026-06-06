Como visitante, Claypole quiere ponerle fin a la racha negativa

Se enfrentará hoy, sábado 6 de junio, con Deportivo Español. La previa.

Claypole necesita reencontrarse con la victoria para volver a prenderse en la pelea por los puestos de arriba. En ese contexto, afrontará un duelo clave frente a Deportivo Español, un rival directo en la lucha por ingresar al Reducido.

En el marco de la 15° fecha, el encuentro se disputará hoy, sábado 6 de junio, en el estadio Nueva España. El partido comenzará a las 15:30 hs y contará con el arbitraje de Leandro Fedele.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” atraviesa un momento complejo, ya que acumula cinco encuentros sin triunfos, con un saldo de tres derrotas y dos empates. Si bien se alejó de la cima de la Zona B, todavía se mantiene cerca de la lucha por el segundo ascenso: suma 17 unidades y está a dos del Reducido.

Por su parte, Deportivo Español logró tomar distancia del fondo gracias a una racha de tres partidos sin derrotas: venció 1-0 a Mercedes e igualó sin goles ante El Porvenir y Central Ballester. Así, alcanzó los 15 puntos y comenzó a mirar hacia arriba en la tabla.