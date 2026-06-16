Con una figu con la cara de papá, Bonett ofrece una picada y un desayuno a un precio imperdible

El emprendimiento de Adrogué pensó una propuesta perfecta para la época mundialista. También tiene una oferta que incluye una bandeja matera. Conocé más.

A vísperas del Día del Padre, que se celebra este domingo, 21 de junio, la pastelería Bonett Club de Adrogué presentó una serie de propuestas especiales para homenajearlos. Este año, además, la fecha coincide con el Mundial, por lo que decidieron sumar una opción que combina sabores salados, detalles personalizados y espíritu futbolero.

¿Qué es?

La principal novedad del comercio es una picada premium que incluye salamín, queso tybo, jamón crudo y cocido, aceitunas, reggianito, almendras, scones y chipás caseros. El combo se completa con focaccia y una figurita personalizada del papá de la familia.

También, el emprendimiento ofrece bandejas materas con una selección de productos dulces que incluye scones, conitos de dulce de leche, alfajores de maicena, cuadrados de brownie y pasta frola.

Entre las promociones disponibles se destacan:

Picada para compartir: $50.000.

Combo picada + bandeja matera: $60.000.

Desayuno especial Día del Padre: $50.000.

Dos picadas por $80.000.

Promoción exclusiva mencionando a Noticias de Brown: combo desayuno + picada: $80.000.

Desde Bonnet informaron que las reservas podrán realizarse hasta el 19 de junio por WhatsApp al 11 6337-5830, aunque aclararon que intentarán responder también a los pedidos de último momento.

El local ubicado en avenida Espora 907, Adrogué, abrirá con horario habitual durante el fin de semana. Será el sábado 20 de 12 a 19 y el domingo 21 de 11 a 14 hs.

"Las picadas son algo que siempre nos pidieron porque las pastelerías suelen ofrecer este tipo de propuestas para el Día del Padre. Este año, siendo que coincide con el Mundial, no podía decir que no. Nos pareció una excelente oportunidad para sumar algo diferente y pensado especialmente para ellos", expresó Yasmín, creadora de la marca, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: "Además como siempre buscamos algo creativo, un detalle especial, decidimos regalar una figurita personalizada con cada papá. Es un recuerdo único que acompaña tanto las compras de desayunos como las picadas".

Para conocer más sobre Bonett, podés ingresar en su cuenta de IG: @bonett.club.