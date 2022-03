De Adrogué a la NASA, la historia del vecino que planea misiones espaciales

Compartir en:

domingo 20 de marzo del 2022

Se trata de Carlos Guillermo Ostuni Lima. Se vio tentado a entrar en el programa de astronauta. “Siempre soñaba en grande”, confesó a De Brown.

La NASA, aquella organización protagonista de cientos de películas de Hollywood, se ha vuelto en el imaginario colectivo como un lugar inalcanzable. Sin embargo, pareciera que para Carlos Guillermo Ostuni Lima no hubiera límites. Desde hace más de una década, el vecino de Adrogué se desempeña allí.

Su historia

Se recibió de licenciado en Sistemas en la universidad Caece. Desde la casa de sus padres se mudó sin escalas a Washington para hacer un máster en Finanzas. Cuando iba a retornar el país, la crisis del 2001 en Argentina cambió sus planes. Decidió quedarse y buscar empleo en USA, una tarea que le resultó sumamente complicada en medio del ataque a la torres gemelas, pero lo logró.

“Trabajé en Dell, era auditor global de sistemas. Estuve seis años, me gané un premio y de ahí me llamó la NASA que había creado un programa de análisis de control y gestión y si quería aplicar. Nunca pensé que podía trabajar ahí. Soñaba con trabajar en lugares lo más top que podía”, contó Guillermo, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su labor

Es líder de sistemas de planeamiento y se desempeña en el centro de vuelo espacial Goddard. “Hacemos misiones no tripuladas para investigar el sistema solar. Por ejemplo, satélites, telescopios. Un montón de instrumentos que van en el cohete de una nave espacial a investigar determinadas cosas”, explicó.

Una de los proyectos en el que le tocó participar y más le fascinó es “Lucy”. Despegó el año pasado con el objetivo de examinar y fotografiar siete asteroides llamados “troyanos”, una cantidad nunca antes experimentada.

Otra fue la misión “Dragonfly”. La misma consistirá en enviar dron a una luna llamada Titan, que volará y analizará la atmósfera. “Es increíble, tiene océanos subterráneos”, detalló el vecino respecto al objeto de estudio.

¿A un paso de pisar la luna?

El browniano confesó que siempre fue fanático de la ciencia ficción y hasta consideró la idea de calzarse el traje espacial . “Muchas veces estuve tentado a entrar en el programa de astronauta pero no, me gusta quedarme acá”, contó entre risas.

Y agregó: “Me di cuenta que es una carrera que requiere de gente muy entrenada y con muchas ganas de lograr objetivos. Es muy difícil. La verdad que no me decidí a hacer la carrera. Hubiera sido linda quizás”.

Actualmente

El browniano tiene 48 años y formó su familia en EE. UU. Sin embargo, admitió que es complicada la distancia con sus amigos y padres. Estos últimos siempre le inculcaron el seguir luchando por sus sueños.

“Para mí, si querés algo, estoy convencido de que los vas a lograr, pero a veces la vida te lleva a algunos lugares que no planeabas. No planeaba estar en la NASA, pero de alguna forma me llevó”, concluyó.