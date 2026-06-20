Día de la Bandera: la historia detrás del símbolo que une a los argentinos

Se aprobó su uso en 1816. Todos los detalles.

Argentina conmemora este sábado, 20 de junio, el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la insignia nacional y una de las figuras más destacadas de la independencia. La fecha recuerda el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 1820.

La historia

A comienzos del siglo XIX, el prócer encabezaba el Ejército del Norte. En plena lucha contra las fuerzas realistas, advirtió la necesidad de contar con un distintivo propio que identificara a sus tropas en el campo de batalla.

Inspirado en los colores de la escarapela, diseñó una bandera celeste y blanca. La primera versión contaba con dos franjas horizontales y fue concebida como un símbolo de unidad para los soldados patriotas.

El 27 de febrero de 1812 se produjo un hecho histórico. A orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario, Belgrano ordenó izarla por primera vez ante sus hombres.

Sin embargo, su reconocimiento oficial llegó años después. Tras la declaración de la Independencia, el Congreso reunido en Tucumán aprobó en 1816 su uso con los colores celeste y blanco.

La insignia adoptó entonces el diseño de tres franjas horizontales iguales que se mantiene hasta la actualidad. En 1818, en tanto, se incorporó el Sol de Mayo en el centro, elemento que distingue a la bandera oficial argentina.

Una figura clave

Detrás de la creación de la primera bandera también hubo una protagonista poco conocida. Se trató de María Catalina Echevarría, vecina de Rosario y amiga de la familia Belgrano.

Por pedido del prócer, la mujer adquirió las telas necesarias y confeccionó la insignia con ayuda de otras colaboradoras. Su trabajo permitió que el símbolo estuviera listo para la histórica ceremonia de 1812.

Echevarría presenció la jura de la bandera, un hecho inusual para la época debido a la escasa participación femenina en los actos militares. Su aporte fue reconocido con el paso de los años. Actualmente, es la única mujer mencionada con nombre y apellido en el Monumento a la Bandera de Rosario.