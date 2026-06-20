¿Por qué el monumento a la bandera de Burzaco es considerado el más antiguo del país?

Todo se debió a un fenómeno natural. La historia aquí

El 20 de junio es una de las fechas patrias más importantes, en la que se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano. La jornada tiene un significado especial para Burzaco, donde se encuentra el monumento dedicado a la insignia patria más antiguo que permanece en pie en el país.

¿Cómo es?

La historia del homenaje a la bandera se remonta a los proyectos impulsados en Rosario a fines del siglo XIX. En 1872, el ingeniero Nicolás Grondona propuso la construcción de dos monolitos vinculados al izamiento del símbolo patrio.

De esos, solo uno llegó a concretarse en la Isla Espinillo, frente a la ciudad santafesina. Sin embargo, esa estructura fue destruida años más tarde por una crecida del río Paraná, lo que dejó trunco uno de los primeros intentos para conmemorar a la insignia nacional.

Recién décadas después comenzaron nuevas iniciativas en tierras rosarinas para concretar un gran monumento nacional. Distintos proyectos se sucedieron hasta que finalmente se decidió avanzar con una obra definitiva: la construcción del actual Monumento a la Bandera.

Los trabajas se pusieron en marcha en 1943 y se extendieron hasta su inauguración en 1957, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la ciudad y del país.

Sin embargo, previo a ese proceso histórico, en Almirante Brown avanzó otra iniciativa de homenaje. En Burzaco, vecinos e instituciones impulsaron la creación de un monumento propio al símbolo patrio.

Ubicado en la plaza Manuel Belgrano, en la intersección de Eugenio de Burzaco y Amenedo, el escultor Claudio León Sempere junto a Francisco Blumetti, estuvieron a cargo del diseño. Su construcción comenzó en 1937 gracias al impulso de la comunidad.

El 25 de mayo de 1938 se colocó la piedra fundamental. A partir de entonces, una colecta popular permitió reunir los fondos necesarios para concretar la obra, que finalmente quedó inaugurada el 25 de julio de 1943.

Orgullo browniano

El monumento alcanza los 25 metros de altura y sostiene una bandera nacional de 10 metros. Entre sus elementos más destacados sobresalen los cóndores de bronce, realizados con metal fundido de cañones pertenecientes a embarcaciones vinculadas al Almirante Guillermo Brown.

En su interior alberga un templete con objetos y recuerdos dedicados a Belgrano, convirtiéndose en un espacio de homenaje permanente al creador de la bandera y al símbolo más importantes de la identidad nacional.

Por su continuidad en el tiempo, el monumento de Burzaco es considerado el primero a la Bandera que permanece en pie en la Argentina, un hecho que le otorga un valor histórico particular dentro del país.