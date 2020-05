En cuarentena, dos deportistas arriesgan su vida por los demás

Compartir en:

viernes 1 de mayo del 2020

Nahuel Benavente es futbolista y construye hospitales de emergencias. Lucas Soto se destaca en el taekwondo y trabaja como colectivero. Conocé sus historias.

En plena cuarentena, dos deportistas de Almirante Brown sacan a relucir su otra faceta. Se trata de Nahuel Benavente, futbolista; y Lucas Soto, taekwondista. Ambos, además de su pasión por el deporte, desarrollan un servicio esencial. Todos los días deben salir de su hogares arriesgándose a contagiarse.

Benavente se encarga de construir hospitales de emergencia y así ayudar a que el sistema de salud pueda responder a la alta demanda. Mientras que Soto maneja el colectivo de la línea 76 para que cientos de personas puedan cumplir con sus deberes. ¿Cómo es su vida en plena pandemia?

De la pelota, a la construcción

Nahuel suma más de 150 partidos con la camiseta de San Martín y es uno de los jugadores más importantes. Pese a eso, en el ascenso no existen sueldos extraordinarios y necesita ganarse la vida de otra manera para solventar los gastos en su casa.

Actualmente, cumple un papel fundamental. Junto a una empresa familiar realizan el mantenimiento de techos y estructuras metálicas de edificios que van a ser utilizados como hospitales y galpones para almacenar alimentos e insumos.

"No es fácil salir. Tengo los temores lógicos, pero hay que tomar las precauciones adecuadas para cuidarse uno y también a la familia. Nuestro trabajo pasó a ser un factor importante porque lo necesitan con urgencia", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Barbijos, guantes y desinfectarse al entrar a su hogar, son algunos de los recaudos que debió sumar a su rutina habitual para proteger a sus hijos. "Como padre intento llevarles tranquilidad para no llenarlos de miedo. Les digo que tengan paciencia que ya va a pasar", explicó.

El zaguero central del "Azul" les habló aquellos que violan la cuarentena sin justificación. "Deberían tomar conciencia y pensar en que pueden perjudicar a mucha gente inocente por un capricho. Yo tengo que dejar mi casa porque necesito trabajar", explicó.

Recorridos en la calle

Lucas es cinturón negro I Dan, pero se gana la vida arriba del colectivo. Antes del Covid-19, solía manejar un interno colmado de gente; hoy el panorama es diferente: debe estar contando cuántos asientos libres quedan para saber si frenar en la próxima parada.

En medio de la pandemia, el taekwondista cumple un papel vital para que todos los trabajadores puedan llegar a sus destinos. Lucha constantemente con el peligro de que alguno de los pasajeros que aborde la unidad esté infectado.

"Siento mucho temor. Le pido a Dios que me proteja. De mi depende que mi hija, mi esposa y mis padres no se contagien", reconoció a este medio.

Ante la situación, la pequeña llegó a rogarle que no salga por miedo a que se enferme. "Es un temor lógico de una hija. Todo el tiempo me repite que tome las medidas necesarias. Cuando estoy llegando aviso para que preparen las cosas. Después en casa no dejo que me abrace hasta que me termino de bañar y desinfectar correctamente", explicó.

Las líneas de colectivos decidieron colocar cortinas plásticas transparentes en los móviles para aislar a los conductores de los pasajeros. Además de las precauciones generales, el browniano también incluyó algunas propias.

"Antes de arrancar, desinfecto todo con alcohol líquido y recién ahí me siento a conducir. Lo que antes llevaba 10 minutos, hoy son 30. Además, rocío cada una hora y en todos los semáforos dejo las tres puertas abiertas para que se ventile", resaltó.

En este marco, le sugirió a los vecinos que no necesitan salir que se queden en sus casas. "A mi no me queda otra que ponerle el pecho a las balas. El que puede, que no corran riesgo porque no es un orgullo para nadie decir que su familia se contagió el virus por su culpa", cerró.