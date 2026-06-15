Falleció Miguel Tur, un reconocido hincha de Brown de Adrogué

Los fanáticos lo despidieron en las redes sociales. La información.

Brown de Adrogué está de luto por el fallecimiento de Miguel Tur, histórico y reconocido colaborador de la institución. Su partida generó una gran conmoción entre hinchas, que lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales.

¿Qué dijeron?

El club dio a conocer la triste noticia este viernes, 12 de junio, a través de sus cuentas oficiales. Según informaron, sus restos serán despedidos en una ceremonia íntima.

“'Miguelito' era fanático de Brown. Su lugar estaba en la tribuna, su amor por el Trico lo llevaba a estar presente en cada partido de local. Su hombría de bien, su sonrisa y su optimismo nos contagiaban semana a semana”, expresaron desde la institución.

Asimismo, destacaron que será “recordado por su compromiso y fidelidad con el club”, valores que “supo transmitir a toda su familia”. “Hasta siempre, Miguelito. Gracias por tanto amor por estos colores”, concluyeron.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre los hinchas, que colmaron las redes sociales de mensajes de cariño y despedida.

“Hablame de buena gente. Buen viaje. Por siempre en el corazón del glorioso ´Tricolor´”, afirmó un fanático; mientras que otro recordó cuando sacaban a los “jugadores de la cancha en el carrito eléctrico” y deseó que “el Señor lo tenga en su gloria”.

“Un gran amigo que siempre tenía esa sonrisa. Me acuerdo que él nos hacia la merienda cuando estábamos en inferiores. De grande, donde nos veíamos, nos abrazábamos y recordábamos lo vivido en Brown”, sentenció otro hincha.