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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2724
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SOCIEDAD
martes 16 de junio de 2026

Falleció Oscar Lorenzo, un histórico bombero de Brown que fue voluntario casi 60 años


Había ingresado a la institución en 1968. Los detalles.

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown atraviesa un momento de profundo dolor. En las últimas horas, falleció Oscar Lorenzo, oficial segundo de la reserva y miembro de la Comisión Directiva, una figura muy querida y respetada por sus compañeros.

¿Quién fue?

La triste noticia fue difundida a través de los canales oficiales del cuerpo bomberil local. Según  informaron a www.deBrown.com.ar, tenía 74 años y una extensa trayectoria de servicio. “Con profundo pesar despedimos a un camarada y veterano de nuestra institución”, expresaron.

Lorenzo había ingresado a la institución en 1968 y pasó a la reserva en 1998.  Hasta el momento de su fallecimiento, se continuaba desempeñando como miembro de la Comisión Directiva.

Además, desde Bomberos Voluntarios destacaron: “Tu vocación de servicio, entrega y compañerismo permanecerán por siempre en la memoria de quienes tuvimos el honor de compartir guardias y experiencias junto a vos. Que descanses en paz, querido ‘Loro’. Honor y respeto por siempre”.

La noticia generó una gran conmoción tanto dentro del cuerpo bomberil como en la comunidad, donde vecinos, amigos y allegados lo despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales. “Gran ser humano y mejor persona”, destacaron.

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