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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2722
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SOCIEDAD
domingo 14 de junio de 2026

Fin de semana largo: ¿Cómo funcionará este lunes el servicio de recolección de residuos?


Habrá cambios en el cronograma.

Debido al feriado por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, los argentinos vivirán un nuevo fin de semana largo. Por ese motivo, Almirante Brown detalló cómo funcionará la recolección de residuos.

¿Cómo será?

Desde la Comuna informaron que los camiones de la basura no pasarán durante este lunes, 15 de junio. Al día siguiente, el servicio volverá a circular con su cronograma habitual.

Como consecuencia a esta modificación, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de residuos a la vía pública. El objetivo es evitar anegaciones en caso de lluvias.

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