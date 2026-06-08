Fin de semana negro: Brown, San Martín y Claypole perdieron sus partidos

El "Tricolor" cayó 2-1 con Comunicaciones y el "Azul" tropezó 2-0 contra el puntero Excursionistas; mientras que el "Tambero" fue superado 1-0 por Deportivo Español. Los encuentros.

Los clubes del distrito tuvieron un fin de semana para el olvido: todos tropezaron en sus respectivas presentaciones. Brown de Adrogué perdió 2-1 con Comunicaciones, mientras que San Martín de Burzaco fue superado 2-0 por el líder Excursionistas. Claypole, en tanto, cayó 1-0 con Deportivo Español.

No lo pudo aguantar

Brown de Adrogué venía de cortar una racha negativa y buscaba volver a sumar de a tres para alejarse de los últimos puestos de la tabla. Sin embargo, no logró hacerse fuerte en el Lorenzo Arandilla y terminó pagando caros una serie de errores que lo dejaron con las manos vacías.

El encuentro fue parejo y sin un claro dominador. Comunicaciones mostró una mejor imagen en los primeros minutos y avisó con un cabezazo desviado de Jeremías Heidenreich y un remate de Gonzalo Jaque que controló sin inconvenientes Sebastián Giovini.

Con el correr de los minutos, el “Tricolor” logró acomodarse en el partido. Nicolás Meaurio se convirtió en la principal carta ofensiva del local: primero probó desde larga distancia y luego sacó un remate pisando el área que pasó muy cerca del palo.

El conjunto de Adrogué estuvo a punto de abrir el marcador con una gran acción de Alexis Castaño, quien recibió y remató de primera, pero su disparo se estrelló en el travesaño. De esta manera, se fueron al descanso sin romper el cero.

El complemento comenzó de la mejor manera para Brown. Matías Sproat recuperó la pelota tras el saque del medio de Comunicaciones y definió con gran calidad por encima del arquero para marcar el 1-0 cuando sólo habían pasado cinco segundos.

No obstante, los errores también le pasaron factura al local. A los 62 minutos, la defensa no logró despejar un tiro de esquina y la pelota le quedó servida a Heidenreich, que sacó un potente remate para establecer la igualdad.

El “Tricolor” sufrió la expulsión de Meaurio y debió afrontar el tramo final con un hombre menos. Sin embargo, la visita no logró aprovechar de inmediato esa ventaja numérica.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, otro error lo hizo quedar con las manos vacías: a los 82 minutos, Giovini calculó mal una pelota aérea, la pelota le picó entre las piernas y Heidenreich apareció solo para empujarla al fondo de la red.

Con esta caída, Brown se mantuvo en 18 unidades y está 19° en la tabla, sólo tres puntos por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha, visitará a Defensores Unidos.

Cayó ante el puntero

San Martín llegaba con una racha de tres victorias consecutivas y la intención de seguir sumando para escalar posiciones en la tabla. Sin embargo, no tuvo su mejor actuación y terminó cayendo en una dura prueba frente al líder del campeonato.

Si bien el “Azul” intentó proponer, Excursionistas impuso condiciones desde el arranque y mostró efectividad. La apertura del marcador no tardó en llegar: a los 10 minutos, Alan Espeche recibió tras una buena jugada colectiva y sacó un potente remate para el 1-0.

Lejos de conformarse con la ventaja, el local continuó presionando en busca de ampliar la diferencia. Máximo Blanco desperdició una clara debajo del arco y, más tarde, David Orellana le sacó el segundo tanto al despejar sobre la línea un fuerte remate de media vuelta.

San Martín respondió con intentos desde media distancia de Rodrigo Díaz y Nicolás Gauna, aunque ninguno logró romper la resistencia de Nicolás Rodríguez. De esta manera, el primer tiempo se cerró con el 1-0.

El complemento mantuvo la misma tónica. Excursionistas no se cerró para defender el resultado y, con la posesión a su favor, siguió buscando el arco rival. Sus reiterados intentos terminaron desviados o se encontraron con intervenciones de Maximiliano Gagliardo.

Cuando el “Azul” se ilusionó con la igualdad tras un remate de Rodrigo Peralta que se estrelló en el travesaño, el puntero golpeó de manera definitiva. A los 86 minutos, Gonzalo Pedrosa aprovechó un rebote de un tiro de esquina, ensayó una pirueta dentro del área y punteó la pelota al fondo de la red para sellar el 2-0 final.

Con esta caída, San Martín se quedó en 28 unidades y está en la 9° colocación, en la última plaza para acceder al Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Villa Dálmine en Burzaco.

No levanta

Claypole no encuentra el rumbo. Si bien mostró una mejora respecto de sus últimos encuentros, sumó su sexto partido sin victorias y se aleja cada vez más de la zona alta de la tabla de la Zona B del torneo.

En un duelo discreto en el estadio Nueva España, ambos equipos intentaron presionar en ataque y generaron algunas ocasiones. Mientras Deportivo Español probó sin precisión, la más clara del “Tambero” llegó a través de Axel Paiva, aunque su remate se fue por encima.

Cuando el partido parecía apagado, el árbitro sancionó un penal tras observar una falta dentro del área, decisión que fue cuestionada por todo el conjunto browniano. A los 79 minutos, Damián Anríquez se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo dio en el palo.

Sin embargo, dos minutos después, Español encontró el único gol de la tarde: Santiago Yossini conectó tras un tiro de esquina y dejó sin chances a Joaquín Cabrera. De esta forma, Claypole se quedó con las manos vacías, pese a que hizo méritos para llevarse algo más.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Roque Drago se mantuvo en 17 unidades y cayó a la 10° posición. En la próxima fecha, recibirá a Muñiz.