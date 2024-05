Lizy recordó su actuación en el videoclip "A su manera": "No podía parar de llorar"

La canción busca concientizar y repudiar la discriminación hacia la transexualidad. Los detalles.

Cada vez que cuenta una anécdota, Lizy Tagliani se vuelve viral por sus declaraciones emotivas o divertidas. Esta vez, recordó cuando protagonizó un videoclip con un fuerte mensaje social contra la transfobia y cómo la movilizó revivir secuencias de su pasado.

¿Cómo fue?

La canción en cuestión es “A su manera”, del músico Fer Gril. Su letra tiene como premisa repudiar la discriminación hacia la transexualidad y transmitir el dolor que provoca en las personas este rechazo.

La comediante oriunda de Adrogué fue elegida para protagonizar el videoclip estrenado en 2014. En el mismo, se la observa comenzar con un look del clásico estereotipo masculino y, con el paso de las imágenes, se va maquillando y empieza a lucir un atuendo considerado socialmente más femenino.

“Ni bien entré, me puse nerviosa al ver a toda la gente. Ya me quería ir, no me divertía para nada. Cuando me disfracé de hombre no me pasó nada. Digo me disfracé porque nunca estuve vestida de chico. Desde los 13 años que no uso ropa de hombre”, confió Lizy.

En tanto, continuó: “Ponerme la ropa me dio una sensación extraña, pero no tanto porque el jean es unisex. Cuando abro un cajón, que no eran fotos mías ni era mi casa, y veo todo el material, no podía parar de llorar con todo lo que se me vino a la cabeza”.

La browniana, en esa línea, enfatizó en que fue “impresionante el revivir todo eso” y que la “movilizó un montón” hacer ese video. Como cierre y fiel a su estilo, le aportó una cuota de humor a la anécdota: “Estuvo espectacular. Y, aparte, cobré en dólares, obvio”.