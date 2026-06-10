Malvinas Argentinas celebra hoy medio siglo de historia

Se trata de una de las localidades más jóvenes del distrito. Los detalles.

Malvinas Argentinas conmemora este miércoles, 10 de junio, sus 50 años de historia. Su creación quedó formalizada en 1976, cuando un decreto municipal otorgó la categoría de localidad al entonces barrio Loma Verde.

Así nació

Aunque su reconocimiento oficial llegó hace medio siglo, sus orígenes se remontan a varias décadas antes. El crecimiento de la zona comenzó en la década de 1950 sobre antiguas chacras y tambos dedicados a la producción agropecuaria.

Las primeras familias que se asentaron en el lugar fueron fundamentales para impulsar el desarrollo de una comunidad que, con el tiempo, fue adquiriendo identidad propia. El aumento de la población se produjo principalmente a mediados del siglo XX, impulsado por la inmigración interna y el proceso de industrialización que atrajo a nuevos habitantes.

En ese contexto, surgieron los primeros núcleos urbanos de la localidad: Loma Verde, Barrio Lindo y El Encuentro. A su alrededor, comenzaron a instalarse comercios y servicios, especialmente sobre la actual calle Guatambú.

Un crecimiento sostenido

A medida que la población aumentó, también lo hicieron las necesidades de infraestructura y administración. En diciembre de 1989, se oficializó la delegación municipal, un paso importante para acompañar el desarrollo.

Si bien Malvinas Argentinas no cuenta con servicio ferroviario, su expansión estuvo estrechamente vinculada a importantes vías de comunicación. Camino de Cintura y la excalle Seguí -actual Capitán Moyano- permitieron fortalecer la conexión y el crecimiento urbano.

Sitios que forman parte de su identidad

Entre sus lugares más representativos se destaca el Monumento al Soldado de Malvinas, ubicado en la plaza Puerto Argentino. Se inauguró en 1995 y mide siete metros. Su realización estuvo a cargo de Rubén García Mele, Osvaldo Scaminacci, Jacinto Elorza y Oscar Rivera.

Otro es la Capilla Nuestra Señora de Betharram, que conserva imágenes traídas desde Francia. Su arquitectura se caracteriza por una sola nave, donde sobresalen especialmente los vitrales. También integra el patrimonio religioso de la localidad la Iglesia de Nuestra Sagrada Familia.

En el ámbito educativo, la Escuela N°17 Mariano Moreno ocupa un lugar destacado en la historia local. Fundada en 1955, fue el primer establecimiento de la zona y se encuentra ubicada en la intersección de Pedro Echagüe y Serrano.

A 50 años de su creación oficial, Malvinas Argentinas continúa construyendo su historia a partir del esfuerzo de generaciones de vecinos que contribuyeron al crecimiento y la consolidación de la localidad.