Más de 1500 vecinos participaron de la carrera "Soberanía y Memoria" en Ministro Rivadavia

La prueba atlética tuvo como objetivo brindar reconocimiento a los héroes de Malvinas y promover la actividad física. ¿Cómo fue?

Con la presencia de más de 1500 vecinos, se llevó adelante la octava edición de la carrera “Soberanía y Memoria”. La iniciativa contó con circuitos de 3 y 7 kilómetros que recorrieron distintas calles locales.

¿Cómo fue?

La prueba atlética fue organizada por los excombatientes del distrito, el Instituto Municipal del Deporte browniano y la Asociación Civil LAZOS. Tuvo como punto de inicio y llegada al Polideportivo de Ministro Rivadavia.

Entre los presentes estuvo la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, quien explicó que "esta hermosa iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas, promoviendo al mismo tiempo los valores de la memoria, la soberanía y la participación comunitaria a través del deporte".

En los diez primeros lugares, los vencedores de la prueba atlética fueron Hernán Morales, Patricio Beraja, Nicolás Gómez, Alejandro Acuña, Gonzalo Marchise, Brain Héctor, Gonzalo Silva, Juan Barranquero, Roberto Carlo y Marcelo Gutiérrez.

Más allá de los podios, vecinos de todas las edades participaron de una jornada que combinó el ejercicio físico con el reconocimiento permanente a los excombatientes, bajo el lema “Soberanía y Memoria”.

“Esta prueba atlética se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y homenaje, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con la causa Malvinas”, afirmó Mariano Cascallares.

En tanto, continuó: “Es una propuesta que busca mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el reconocimiento a nuestros veteranos y héroes. Promoviendo además hábitos saludables y la integración social mediante la práctica deportiva".

Por último, enfatizó que desde el Municipio continúan trabajando para “malvinizar cada rincón del distrito, homenajeando a quienes defendieron la soberanía nacional".

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente en la jornada los titulares del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; y de la Asociación Civil "LAZOS", Sergio Viacava; el presidente del Centro de Ex Combatientes "Puerto Argentino", Francisco Marcovich, y el delegado de Rafael Calzada, Claudio Villagra.