Más de 3 mil personas participaron de la "Misa Ricotera" en Don Orione

La jornada incluyó un show a cargo de la banda tributo “Cronorock”. ¿Cómo fue?

Con la presencia de más de 3 mil personas de todas las edades, Almirante Brown homenajeó al Indio Solari con una emotiva “Misa de despedida” en San Francisco de Asís. A cargo de “Cronorock”, la jornada celebró el legado artístico de una de las figuras más influyentes de la música nacional.

¿Cómo fue?

Se llevó adelante el pasado domingo en el nuevo Parque Don Orione. Mariano Cascallares asistió y disfrutó del espectáculo junto al intendente Juan Fabiani, la jefa de gabinete, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko.

El público llegó desde temprano, colgando banderas en homenaje al Indio Solari en todo el perímetro del lugar. Ya para las 16 hs este lucía repleto a la espera de las canciones y de la misa ricotera.

La banda tributo “Cronorock”, oriunda de Burzaco, se subió al escenario pasadas las 16:30 hs. Extendió su show hasta entrada la noche, con una multitud que incluyó familias enteras, grupos de amigos y vecinos de la Región.

“Quiero agradecerle al Municipio de Almirante Brown que nos permitió realizar esta ceremonia”, señaló Augusto Ursino, el cantante de la formación, en el inicio del recital.

La Comuna, en tanto, montó un operativo especial con ambulancias del Servicio de Atención Médica 107 AB y Defensa Civil.

El recital de la "Misa de despedida" finalizó con el deseo: “Nos cuidemos todos los que alguna vez encontramos refugio en estas canciones", como expresaron desde arriba del escenario.