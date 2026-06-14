Megaoperativos en San José y Burzaco

Desde el Municipio informaron que continúan desarrollándose en distintas localidades del distrito, en articulación con la Policía Bonaerense, con el objetivo “de fortalecer la seguridad y saturar de presencia territorial en los barrios”. La información.

Operativos integrales de saturación y prevención se siguen llevando adelante en distintas localidades del distrito. En esta oportunidad, los procedimientos se realizaron en Burzaco y San José.

Según informaron desde la Comuna, las tareas se efectuaron en articulación con la Policía Bonaerense, con el objetivo de “fortalecer la seguridad y la presencia territorial en los barrios”. Incluyeron controles vehiculares y de personas, fiscalización de motos, patrullajes preventivos y tareas de vigilancia en sectores estratégicos.

Sobre los operativos

Fueron supervisados por la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti. Estos recorrieron los puntos de control junto a las fuerzas de seguridad y a los equipos municipales que realizaron controles viales.

Los procedimientos contaron con la participación de móviles policiales, motos de alta cilindrada, binomios de caminantes y efectivos de distintas unidades especiales. Estos realizaron recorridas preventivas y acciones de identificación en distintos sectores de ambas localidades.

Asimismo, se desplegaron operativos viales preventivos con personal de la Agencia Municipal de Tránsito. Estuvieron orientados al control de autos y motos, verificando documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de las normas vigentes.

Desde la Comuna, remarcaron que estas acciones se replicaron en las últimas semanas también en zonas de Rafael Calzada, José Mármol y San Francisco Solano. También en Longchamps, Glew, Claypole, Adrogué, Ministro Rivadavia y Malvinas Argentinas.

Más herramientas

Mariano Cascallares destacó que el Municipio continúa incorporando herramientas para fortalecer la prevención y el cuidado de la comunidad. Algunas de ellas son las más de 2 mil cámaras de monitoreo, los tótems de seguridad y alarmas comunitarias. Se suman las paradas y los corredores escolares seguros, la ampliación del sistema de iluminación LED y la aplicación Brown Previene, que ya utilizan más de 50 mil vecinos.