¿Por qué hoy es feriado nacional?

Se debe a la muerte de un prócer que fue una figura clave en la Independencia. Su historia.

Argentina vive un nuevo fin de semana largo por el feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes, una figura clave de la Independencia. Aunque su fallecimiento se conmemora cada 17 de junio, este año la fecha fue trasladada al lunes 15 por motivos turísticos.

Su historia

El prócer nació el 8 de febrero de 1785 en Salta, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata. A los 14 años inició su carrera militar al incorporarse al Regimiento Fijo de Infantería.

Considerado un héroe nacional y una pieza fundamental en la estrategia del general José de San Martín, Güemes tuvo la misión de proteger el norte del territorio de las constantes invasiones realistas que intentaban recuperar estas tierras para la Corona española.

En 1805 fue enviado a Buenos Aires junto a su regimiento por pedido del virrey Rafael de Sobremonte, ante la amenaza de un posible ataque inglés. Un año más tarde, participó de la Reconquista de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas.

Tras la Revolución de Mayo de 1810, fue designado al mando de un escuadrón en la Quebrada de Humahuaca, con el objetivo de impedir la comunicación entre los contrarrevolucionarios y las fuerzas realistas del Alto Perú. Su conocimiento del terreno y su capacidad de liderazgo resultaron fundamentales para la defensa de la región.

A fines de 1813, comenzó a organizar milicias gauchas que más tarde darían origen al célebre regimiento conocido como "Los Infernales". Vestidos con sus característicos ponchos y uniformes rojos. Estos combatientes llevaron adelante la llamada Guerra Gaucha, una estrategia de guerrillas que desgastó a las tropas españolas e impidió su avance hacia el sur.

En 1815, Güemes fue elegido gobernador de Salta por una asamblea popular. Desde ese cargo continuó apoyando la causa independentista y coordinando la defensa de la frontera norte.

Paso a la inmortalidad

El 7 de junio de 1821 resultó herido de bala durante una emboscada realizada por fuerzas realistas. Diez días después, el 17 de junio, falleció a los 36 años. Su muerte lo convirtió en el único general argentino caído en combate durante la Guerra de la Independencia.