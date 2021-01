San Martín quiere ganar y asegurar su lugar en el Reducido

Compartir en:

martes 12 de enero del 2021

Visita a Sportivo Italiano desde las 17:10. Si consigue los tres puntos y se dan otros dos resultados, podría clasificarse hoy a falta de una fecha. Toda la información.

Atrás quedó el triunfo frente a Victoriano Arenas que lo ubicó como único líder de la Zona Revalida 1. Ahora, 15 días después, San Martín de Burzaco irá a la casa de Sportivo Italiano en busca de un triunfo que lo meta en la próxima ronda o, en su defecto, a un paso de la misma.

Para eso, primero el "Azul" deberá quedarse con los tres puntos y estar expectante de lo que pase con sus rivales directos. A la misma hora, Ituzaingo recibe a CAVA y Central Córdoba visita a Berazategui. Si ninguno de los dos ganan en su respetivos duelos y los brownianos si lo hacen, se asegurará un lugar en el Reducido.

En caso de que los resultados no sean los esperados, todavía contará con una chance más. En la última fecha podría definir todo como local frente al "Naranja". Ese compromiso está pactado para este domingo, 17 de enero, a partir de las 17:10 en el estadio Francisco Boga.

El equipo

Ariel Perdiechizi mantendrá la cautela y no confirmará a los once que saldrán al campo hasta minutos antes del partido. Sin embargo, los entrenamientos previos dan la pista de que no realizaría ninguna modificación con respecto a los que derrotaron a Victoriano.

En esta línea, se mantendrán Gastón David por el lateral derecho y Lucas Chiapparo lo hará por la izquierda. El juvenil Galeano también estaría desde el arranque en la zona central y arriba Anriquez sería acompañado por Nicolás Slimmens. El delantero fue el autor de los tantos hace dos semanas.

Formación: Scurnik; David, Aguirre, Ruefli, Chiapparo; Galeano, Gianunzio, Benavente, Acevedo; Anriquez y Slimmens.