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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2721
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DEPORTES
viernes 12 de junio de 2026

San Martín recibe a un animador del torneo con la misión de regresar a la victoria


Se enfrentará hoy, viernes 12 de junio, con Villa Dálmine. ¿A qué hora?

Tras cortarse su racha de triunfos con la derrota ante el líder, San Martín de Burzaco buscará recuperarse de inmediato para seguir afianzado en los puestos de Reducido. Para ello, tendrá nuevamente una exigente prueba frente a otro de los protagonistas del campeonato.

En el marco de la 20° fecha, recibirá hoy, viernes 12 de junio, a Villa Dálmine en el estadio Francisco Boga. El encuentro comenzará a las 20 hs y contará con el arbitraje de Julián Beligoy.

¿Cómo llegan?

El “Azul” cayó por 2-0 ante el líder Excursionistas y puso fin a una seguidilla de tres victorias consecutivas. Pese a este traspié, continúa en zona de Reducido: ocupa la 9° posición con 28 puntos, a diez de la cima.

Del otro lado, estará uno de los equipos que pelea en los puestos de vanguardia. Villa Dálmine viene de igualar sin goles con Villa San Carlos y está cuarto. Un triunfo en Burzaco le permitiría quedar a una unidad del puntero y seguir prendido en la lucha por el campeonato.

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