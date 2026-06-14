Se cumplen 40 años del fallecimiento de Borges: su historia y su casa en Adrogué

Se trata de uno de los escritores más influyentes del siglo XX a nivel mundial. Tuvo en la ciudad browniana uno de los refugios más importantes en su vida y obra. Conocé más.

Se cumplen cuatro décadas de la partida física de José Luis Borges. Sin embargo, su legado quedó marcado en todos los que tuvieron la oportunidad de leer sus obras y más aún en Adrogué, lugar donde aún se conserva la casa donde veraneaba con su familia.

Historia

Su relación con Almirante Brown comenzó de pequeño paseando con su padre. Veraneaba primero en la quinta La Rosalinda y luego en el célebre e histórico Hotel Las Delicias. Más tarde su casa se convirtió en un espacio fundamental donde el autor descubrió las bases de su universo literario.

Fue así que el escritor describió a como un "largo laberinto tranquilo". Sus calles curvas y diagonales influyeron directamente en su obsesión literaria por los laberintos y los espacios infinitos. Dedicó poemas específicos a la localidad (como el poema "Adrogué") y dictó célebres conferencias recopiladas bajo el título "Adrogué en mis libros".

La vivienda iba a ser demolida en 2014 para que se construya un edificio, pero se pudo salvar. Esto fue gracia a que Mario Fuentes, presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, presentó un proyecto que declaró el sitio como “Patrimonio Urbano”.

“Me gratifica un gran hecho de poder presentar un recurso de amparo y luego un proyecto, que se aprobó y que quede para todos los tiempos este lugar tan bendito para Borges, con sus eucaliptos, que queda para el patrimonio de la comunidad y también para la visitantes de toda la Argentina y del mundo”, remarcó Fuentes.

¿Cómo visitar Casa Borges?

Se trata del chalet construido a mediados de la década de 1940 por su madre, Leonor Acevedo, para vivir con su hermana Norah. Borges pasó allí numerosos veranos y es considerada la única casa del escritor en el mundo abierta al público como museo.

Está ubicada en Diagonal Brown 301, Adrogué (frente a la Plaza Brown). Abre de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs y los sábados de 17:00 a 20:00 hs. La entrada es libre y gratuita.