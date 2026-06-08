Sigue haciendo historia: Tagliafico es el lateral izquierdo con más partidos en la Selección

El browniano superó a Juan Pablo Sorín con su titularidad en el amistoso ante Honduras. La cifra aquí.

A días de lo que será su tercera participación mundialista, Nicolás Tagliafico continúa escribiendo historia con la Selección Argentina. El oriundo de Rafael Calzada se consolidó como el lateral izquierdo con más presencias en el combinado nacional.

¿Cómo llegó?

Ya instalado en tierras norteamericanas, el combinado argentino disputó el sábado un duelo ante Honduras, donde se impuso por 2-0 en el marco de la preparación previa al Mundial.

Dicho evento deportivo no fue uno más para Tagliafico, quien fue titular y alcanzó los 76 encuentros con la camiseta albiceleste. Con esa cifra, superó el récord de Juan Pablo Sorín, quien tiene 75 partidos, y se consagró como el lateral izquierdo con más presencias en la Selección.

Su carrera

El camino del defensor comenzó el 9 de junio de 2017, en la victoria 1-0 ante Brasil en Melbourne. En ese choque entró en el segundo tiempo por José Luis Gómez. Desde entonces, acumuló 66 duelos desde el inicio y en otros nueve ingresos desde el banco.

Con el paso de los años, el browniano se convirtió en una pieza clave la etapa más exitosa de la Selección Argentina, siendo parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, de las conquistas de las Copas Américas 2021 y 2024 y de la Finalissima 2022.

El lateral celebró su récord con una posteo en sus redes sociales, donde compartió fotografías del amistoso y escribió: “76 veces Argentina. Un orgullo enorme seguir escribiendo mi historia con esta camiseta. Con la misma ilusión”.

Tagliafico no solo se ganó un lugar estable en la Selección: también dejó su nombre en la historia grande del fútbol argentino. Esto la gente se lo hace saber constantemente y esta nueva publicación no fue la excepción, ya que se llenó de mensajes de aliento.