“Tenemos que seguir adelante y ser optimistas”

viernes 21 de agosto del 2020

Lo expresó en diálogo con De Brown Hilda Granotti, Directora Ejecutiva del Hospital Meléndez. Remarcó que el centro de salud provincial cuenta con “todos los insumos, barbijos, mascarillas y respiradores que necesita” aunque advirtió que “hay una ocupación de camas del 90%”.

En medio de la pandemia que sigue extendiéndose en el tiempo y los contagios que crecen en todo el AMBA, el hospital provincial Lucio Meléndez asiste a decenas de pacientes todos los días.

“Recibimos todas las patologías porque somos el único centro quirúrgico público de Almirante Brown y la única maternidad. Por lo tanto, tenemos las cámaras de terapia intensiva ocupadas en un 90%”, informó en diálogo con www.deBrown.com.ar la Directora Ejecutiva, Hilda Granotti.

Y detalló: “El 80% están con pacientes sospechosos de Covid y el 10% restante con otras patologías. En las camas intermedias la ocupación también es de entre el 80 y 90%, pero vamos derivando, dependiendo de la evolución”.

El protocolo indica que, a medida que ingresan pacientes, se los debe aislar y comenzar los estudios correspondientes para ver cuál es la condición física y confirmar o descartar que se trate de un caso de Coronavirus.

“Cuando van llegando los resultados positivos, dependiendo de la gravedad, se quedan internados acá o son trasladados al UPA Longchamps, que también pertenecen a nosotros”, informó la directiva.

Actualmente, Granotti es la cabeza de la institución y el equipo está integrado además por los directores asociados: Viviana Heevel; Néstor Capallo; Gustavo San Pellegrini y Virginia Vallejos.

Recursos

“Tenemos todos los insumos. En un principio es verdad que faltaron porque nadie sabía qué era lo que pasaba ni que era este virus. El mundo no lo sabía. Pero todos los días lunes llegan los insumos provinciales, además de lo que se compran acá. Tenemos barbijos para todo el personal, máscaras y los respiradores”, sostuvo.

Granotti explicó que con respecto a la limpieza “se incorporaron 20 personas más”, además que quienes ya cumplían tareas en el lugar. “Seguimos trabajando con una empresa que una vez por semana desinfecta todas las áreas”, añadió.

Un día más, uno menos

En relación a cómo el personal de salud atraviesa esta inesperada pandemia, Granotti se mostró esperanzada aunque reconoció que es “fundamental el cuidado personal y el del prójimo”.

“Estamos agobiados y cansados, pero sabemos que tenemos que seguir todos nosotros, todo este grupo de dirección y que no nos podemos caer porque tenemos que llevar esto adelante y ser optimistas”, reconoció.

Y reflexionó: “A mi también me gustaría tomar un mate con mis compañeras. Como todos, se extraña el beso de los hijos o los nietos, pero si me cuido yo, te estoy cuidando a vos y si vos te cuidás estás cuidando a otros y me estás cuidando a mí. Funciona así: si nos cuidamos entre todos esto va a pasar”.

El personal

“Un total de 70 trabajadores están hoy aislados entre los que son positivos y los que están aislados por contacto estrecho o esperando resultados. Esta cifra va rotando porque algunos se van incorporando y otros van cayendo”, sostuvo a este medio.

Y agregó: “Les hacemos el hisopado a todos, a pesar de que todo el personal de salud tiene IOMA y es una enfermedad que debería pasar por la ART, pero para darles una respuesta más rápida los hisopados acá”.

Según explicó la Directora Ejecutiva del hospital Meléndez, “una vez obtenidos los resultados, se hace un seguimiento telefónico por parte de los médicos clínicos del mismo centro de salud para ver cómo son los síntomas o cómo se sienten”. “Evaluamos si es necesario que vengan a internarse o continuar en aislamiento en entidades o su hogar. Es según el diagnostico”, remarcó.

“Hoy por ejemplo (por el viernes 21 de agosto) tenemos 50 trabajadores confirmados y 20 en espera de resultados”, señaló.

Sin embargo, llevó tranquilidad en cuanto a los contagios al explicar que “actualmente el personal total del hospital es de 900 personas”. “Es decir que no se infectó ni el 10% del personal. Epidemiológicamente estaríamos complicados cuando se llega al 20% o más”, adelantó.

¿Qué pasa con las operaciones?

Si bien desde la dirección del nosocomio informaron que “se atienden todas las especialidades y se realizan los estudios médicos”, explicaron que “por protocolo, no se están programando cirugías y sólo se realizan las de urgencia”.

“El hospital tiene el agregado de una carpa que nos puso el Municipio y funcionan con todos los médicos de consultorio. Todo lo que no sea respiratorio. En la guardia se recibe todo lo que sea quirurgico, traumatológico y el centro materno e infantil, que están naciendo entre 6 y 7 chicos por día”, indicó Granotti.

Asimismo, remarcó la importancia de que todas las áreas funcionen -bajo protocolo-, pero brindando asistencia a la población que lo necesita y que no transita un cuadro de Covid. “Las demás enfermedades o molestias también continúan y hay que asistirlas”, concluyó.