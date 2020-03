Un pequeño browniano protagoniza la película “Respira”

Compartir en:

jueves 12 de marzo del 2020

Se trata de Joaquín Rapalini, de 14 años. Actúa junto a Sofía Gala, Lautaro Delgado Tymruk y Leticia Bredice, entre otras grandes figuras. Conocé su historia.

¿Quién no soñó de niño con ser actor? Formar parte de la magia del cine, recorrer los estudios de grabación, codearse con las grandes figuras del espectáculo. Bueno para Joaquín Rapalini, vecino de Burzaco, el sueño de muchos es una realidad.

El browniano tiene 14 años y ya cuenta con varias películas en su currículum. La última se estrenó hace un par de días atrás. Se trata de “Respira”, un thriller nacional, dirigido y guionado por Gabriel Grieco.

“Me convocaron a un casting. Estaba el director y el ayudante. Me dijeron qué escena tenía que hacer y les gustó”, contó el artista en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Cómo es su personaje?

La historia trata sobre una familia que debe mudarse al campo. Es que Leonardo, el padre, consigue trabajo como piloto fumigador en las plantaciones de soja. Sin embargo, cuando comienza con sus labores, descubre un oscuro secreto que pondrá a él y a sus seres queridos en peligro.

Joaquín es el hijo de la pareja protagonista, interpretada por Sofía Gala y Lautaro Delgado Tymruk. El film también cuenta con las actuaciones de Leticia Brédice, Gerardo Romano, Nicolás Pauls, Paula Brasca y Daniel Valenzuela, entre otros.

“Es un adolescente que está acostumbrado a la ciudad y cuando le dicen de ir a vivir al campo por el trabajo del papá, medio que no le gusta, no quiere”, adelantó respecto a su papel y agregó: “Con Lautaro y Gabriel teníamos algunos ensayos y también Gabriel me dijo qué esperaba de mi personaje”.

De Burzaco al campo

La película se grabó en San Antonio de Areco. Así, durante un mes, la vida del pequeño transcurría por la mañana en la escuela y por la tarde en los estudios de filmación.

“Como siempre fui al mismo colegio desde jardín, ya saben que soy actor y siempre arreglamos cuando tengo que grabar para que pueda salir antes o faltar algún día. Me lo facilitan y producción también arregló para que falte la menor cantidad de días posibles”, detalló.

Pero llegar desde Burzaco a Areco no fue una tarea fácil, significó casi una experiencia aparte. “La verdad que me gustó. Estuvo muy buena grabarla porque ya viajar hasta allá fue más o menos una aventura porque como llovía siempre se encajaba el auto o estaba todo embarrado”, relató del trayecto que duraba alrededor de tres horas.

De hecho, agregó que un día fueron tan fuertes fueron las precipitaciones que debieron parar las grabaciones. “Me tuve que quedar a dormir ahí porque no se podía salir del barro que había”, señaló.

Una nueva etapa

Por el momento, Joaquín no tiene aún ningún proyecto concreto. Desconoce si su próxima interpretación será frente a una cámara o arriba de un escenario. Sin embargo, hoy, a sus 14 años, está seguro de algo: quiere dedicarse a esto.

“Lo que más me gusta es de cuando actúas es que sos como otra persona, salís por un momento de lo que sos”, concluyó.

Tráiler