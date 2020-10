Una vela provocó el incendio de una vivienda: lo perdieron todo

Compartir en:

Ocurrió en San José. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la causa. "Cuando me avisaron me vine volando, quería subir a buscar a mi hijo, pero el humo me bajaba. Fue desesperante", contó la dueña a De Brown. Mirá el video.



Una familia de San José fue víctima de un feroz incendio. Las llamas destrozaron la parte superior de la vivienda y perdieron todo lo que allí había. Ahora, necesitan la ayuda de la comunidad para volver a reconstruirse en medio de la emergencia sanitaria.

¿Qué pasó?

Ocurrió el lunes pasado, cerca de las 22. Fue en Churrinche entre Calandria y Hornero. La casa es de dos plantas. En la parte superior vive Marisol, de 48 años, con dos de sus tres hijos. Abajo, habita su ex marido.

“Llegamos a ese arreglo cuando nos separamos. Es una propiedad grande que comenzamos a hacerla de adolescentes. En lugar de venderla, resolvimos dividir y que cada uno tenga su espacio”, confió la damnificada, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Día trágico

El barrio sufría un nuevo corte de luz. Paradójicamente, ese hecho sería el detonante que ocasionaría el incendio horas más tarde. “Por la falta de servicio, decidimos irnos a la casa de mi hija. Uno de mis chicos no había llegado hasta ese momento, pero cuando lo hace se encuentra con una vela en el baño. Se ve que la llevó a su dormitorio y la apoyó en una mesa de plástico”, sostuvo Marisol.

Ante este escenario, el joven optó por irse a dormir a la vivienda de un amigo. Es que al día siguiente trabajaba y debía cargar su celular. “Cerró todo y se fue. Se olvidó esa vela encendida”, confió la docente a este medio.

Y precisó: “No sabía que se había ido porque suele quedarse por miedo a que nos roben. A las 22, me llama una vecina y me dice que se me está prendiendo fuego todo. Me vine volando, quise subir para buscar a mi hijo, pero el humo me bajaba. Fue desesperante”.

Según relató la mujer, en la propiedad se encontraba atrapado su ex marido. “No podía salir porque no encontraba la llave. Tuvo que romper una ventana. Fue todo un caos”, detalló Marisol. Afortunadamente, ningún integrante de la familia resultó herido.

¿Cómo ayudar?

Para volver a comenzar es imprescindible contar con la solidaridad de la comunidad. Los vecinos ya les entregaron ropa, calzado y diversos elementos. La ONG local Compromiso Ciudadano también acercó donativos de primera necesidad y colabora con la difusión del caso. De este modo, busca lograr una mayor visibilización y que cada vez más personas colaboren.

“Cuando vinieron los bomberos, arriba estaba todo en llamas. Hoy, no existe nada. Las tejas que quedaron se comenzaron a aflojar y se van cayendo. Abajo pudimos salvar algo”, confió aún consternada con el hecho.

La familia necesita con urgencia materiales de construcción, placas de durlock, tirantes y chapas. Quienes deseen donar dinero pueden hacerlo a: