108 años de historia: la Biblioteca Esteban Adrogué celebra su aniversario

Con más de un siglo de tradición, continúa sumando actividades culturales para toda la comunidad. Conocé su trayectoria.

Este sábado 1 de agosto se conmemora el 108 aniversario de una de las instituciones más tradicionales y queridas de Almirante Brown: la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué. Desde su inauguración en 1918, conserva una de las colecciones literarias más importantes de la Región.

Su historia

Ubicada en la casona de la calle La Rosa 974, funciona en un edificio construido en 1897 por el ingeniero Juan Buschiazzo a pedido de Esteban Adrogué. Originalmente fue sede de la Sociedad Escuela de Música. Tras su disolución y un período de abandono, el lugar fue recuperado gracias al trabajo conjunto de vecinos y del Municipio.

"Así, el 1° de agosto de 1918, abrió sus puertas oficialmente como biblioteca. Desde entonces, por sus pasillos han caminado figuras inmensas de nuestra cultura, como Jorge Luis Borges y Alfonsina Storni, marcando su destino como una referencia cultural ineludible", indicó Mariano Cascallares.

En la actualidad

Hoy, la Biblioteca se encuentra más viva que nunca. Cuenta con un patrimonio de más de 60 mil ejemplares en donde conviven tesoros literarios únicos con las últimas novedades editoriales. Ofrece una amplia agenda de actividades gratuitas para toda la comunidad, como talleres, cafés literarios, seminarios y charlas, en un edificio recientemente restaurado y modernizado.

Además, incorporó propuestas como la Bebeteca, destinada a la estimulación temprana. Próximamente, sumará una Historieteca, dedicada a la consulta y préstamo de cómics, mangas e historietas.

La institución también lleva sus actividades a distintos barrios del distrito mediante el Bibliomóvil y programas de extensión comunitaria, que incluyen visitas a escuelas, plazas, centros de jubilados y otras bibliotecas populares.

La Biblioteca Esteban Adrogué se consolidó como un punto de encuentro para la comunidad. Con un enfoque moderno, cumple el rol de agente activo en la vida cultural local, constituyéndose como espacio de celebración y afianzamiento comunitario. Allí los vecinos se encuentran, interactúan, comparten y crean. demostrando que los libros son solo el punto de partida y que la cultura es, ante todo, la mejor herramienta para construir comunidad.