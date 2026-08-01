"Paf! Comics", fiesta medieval y obras: así se despedirán las vacaciones de invierno en Brown

La entrada será libre y gratuita en todos los casos. Conocé la grilla completa.
Almirante Brown despedirá el último fin de semana de vacaciones de invierno con una amplia agenda de propuestas gratuitas para toda la familia. Las actividades culturales, recreativas y los espectáculos se desarrollarán en diferentes puntos del distrito.
Actividades
Sábado 1:
- Paf! Comics: el evento para los amantes de la cultura pop desembarcará, desde las 13 hs, al Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo (E. Burzaco 740). Estarán distintos dibujantes e ilustradores, como Rodolfo Mutuverría, el creador de Dibu. También, habrá espacios dedicados al cine, series y videojuegos, shows, un juego de trivia y un desfile de cosplay.
- Obra de teatro: los más chicos podrán disfrutar del “Principito” en la Fundación Soldi de Glew (Rafael Obligado 336). La función comenzará a las 14 hs.
- Ciencia en acción: la muestra itinerante contará con módulos de ciencia y tecnología para vivir una experiencia interactiva en distintas disciplinas. Además, los vecinos encontrarán una amplia ludoteca. Será en la Casa de la Cultura de Adrogué, a partir de las 19 hs.
- Obra de teatro: Ministro Rivadavia recibirá, a las 15 hs, a las “Princesas de Disney” en la Casa de la Cultura de la localidad (Motti de Muesca 394).
- Homenaje a Celedonio Flores: se celebrará la obra de uno de los grandes poetas del tango argentino en la Casa de la Cultura de Adrogué. La música arrancará a sonar a las 20 hs, de la mano de la Orquesta Municipal de Tango y artistas locales.
Domingo 2:
- Paf! Comics: el evento de la cultura pop continuará en el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo. A partir de las 13 hs, volverán diferentes dibujantes e ilustradores, como Rodolfo Mutuverría, el creador de Dibu. Como en la jornada anterior, los vecinos encontrarán espacios dedicados al cine, series y videojuegos, shows, un juego de trivia y un desfile de cosplay.
- Fiesta Medieval: Castelforte recibirá una actividad para los amantes de la edad media. El castillo de Adrogué, ubicado en Rosales 1512, abrirá sus puertas de 13 a 19 hs. En ese lapso, habrá exhibiciones de combate medieval, arquería, taller de forja, bandas, espectáculos, espacio de esoterismo, mercado temáticos y gastronomía medieval. Está podría suspenderse en caso de lluvia. En ese caso lo informarán en @somosmedievales.
- Ciencia en acción: la muestra itinerante contará con módulos de ciencia y tecnología para vivir una experiencia interactiva en distintas disciplinas. Además, los vecinos encontrarán una amplia ludoteca. Será en la Casa de la Cultura de Adrogué, a partir de las 19 hs.