A 11 años del primer Ni Una Menos, miles de mujeres marchan en las calles

La fecha está atravesada por los recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Noelia Carolina Romero, vecina de Temperley. Los detalles.

Con movilizaciones previstas en distintos puntos del país, el colectivo Ni Una Menos protagonizará esta tarde una nueva jornada de lucha. Será para reclamar el fin de las violencias por motivos de género y exigir respuestas concretas frente a los femicidios.

La convocatoria

Reúne a organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos. Se trata de una fecha que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en Argentina.

La marcha principal tendrá lugar este martes, a las 17 hs, frente al Congreso de la Nación. En paralelo, en numerosas ciudades se desarrollarán actividades, concentraciones y manifestaciones para visibilizar una problemática que continúa cobrando víctimas.

Este marco, la sociedad se encuentra atravesada por la conmoción generada por los recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Noelia Carolina Romero, vecina de Temperley.

Ni Una Menos

Surgió en 2015, a partir de una masiva movilización que significó un antes y un después en el tratamiento de la violencia de género. Impulsado por el reclamo de justicia por Chiara Páez, una adolescente asesinada en Santa Fe, el movimiento logró instalar el debate en la agenda pública y se consolidó como una referencia de la lucha feminista en el país.