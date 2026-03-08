8M: A un año del femicidio de Noelia Torres, no cesa el pedido de justicia

La joven de Burzaco fue asesinada por su vecino en el Día de la Mujer y el juicio todavía no comenzó. “Tiene que pagar igual con la condena máxima”, afirmaron las amigas a De Brown. Los detalles.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este domingo, 8 de marzo, una fecha que cada año convoca a reflexionar sobre los derechos y las desigualdades que aún persisten. La jornada adquiere una connotación especial, ya que se cumple un año del femicidio de Noelia Torres, la joven de Burzaco que fue asesinada por su vecino en su departamento.

Carga simbólica

El “8M” se consolidó con el paso del tiempo como una jornada de visibilización y reclamo. En distintas partes del mundo se realizan marchas, encuentros culturales, intervenciones y actividades organizadas por colectivos feministas, sindicatos y organizaciones sociales.

La consigna central suele apuntar a exigir políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género, garantizar igualdad de oportunidades y proteger los derechos conquistados. La fecha también funciona como un espacio de memoria colectiva.

Precisamente, este domingo se cumple un año del femicidio de Noelia. Mientras se conmemoraba el Día del Mujer, la joven de 34 años fue brutalmente asesinada en su departamento ubicado en Alsina 1100.

Su vecino César Ezequiel Florentín, quien se declaró culpable y está detenido, habría saltado el balcón lindero y, una vez dentro, la mató. Al momento de ser aprehendido, poseía cortes en el cuello.

“No es poca cosa que lo haya hecho en el Día de la Mujer. Tiene una connotación. Un enojo con las mujeres tenía”, precisaron las amigas de Noelia a www.deBrown.com.ar.

En esa línea, explicaron que la causa se elevó en septiembre a juicio oral y “supuestamente a mitad de este año tendría que salir”. “Pero nos habían dicho también que iba a ser a finales del año pasado. Es todo por una cuestión de la Justicia”, precisaron.

También mencionaron que Florentín se haya declarado culpable tiene por detrás una intención de “achicar la condena”. Por ello, destacaron que siguen firmes en que debe recibir cadena perpetua.

“Él entro con la intención de quitarle la vida. Salió de su casa con un cuchillo, pensando que iba a hacer algo. Si está arrepentido, tiene que pagar igual con la condena máxima. Se llevó una vida”, indicaron.

En tanto, sentenciaron: “Él está vivo, recibe visitas, come. Noelia no. No la tenemos más y es muy triste. Sólo la podemos recordar con una foto o yendo al cementerio. A Noelia le decimos: tus amigas siguen acá de pie, para pedir y exigir que se cumpla la mayor condena a quien decidió quitarte la vida. Estamos firmes por vos”.